Россия начала подготовку к встрече Путина с Трампом

За время прошлого президентства Трампа лидеры США и России встречались шесть раз Источник: Kremlin.ru











Россия и США начали подготовку к встрече двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран пообщались накануне и поручили своим помощникам проработать этот вопрос. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в России уже начали подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.

— Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу, — отметил Песков.

В Кремле не раскрывают, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа и был ли он первым с инаугурации президента США. Представитель Кремля добавил, что сейчас лидеры двух стран прорабатывают вопрос о месте встречи, но пока не ясно, где она состоится.

О чем еще говорил Песков:

пока конкретных договоренностей о визите в РФ переговорщиков из США нет;

никакой последовательности для организации встречи Путина и Трампа пока нет, «нужно набраться терпения»;

Путин и Трамп договорились продолжить контакты и меж собой, и на уровне помощников;

в Кремле считают разговор Путина и Трампа очень важным на фоне отсутствия контактов с США на высшем уровне в последние годы;

пока нет понимания формата возможного переговорного процесса на Украине, об участии Европы говорить преждевременно;

Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать всё, чтобы конфликт на Украине завершить;

опыт Минских соглашений красноречивый, и Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах;

приглашение Трампа в Москву не означает, что он приедет на День Победы;

о том, будет ли подключен Китай к переговорам: говорить о конфигурации сторон пока рано. Москва дорожит отношениями с Китаем.