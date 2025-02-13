Россия начала подготовку к встрече Путина с Трампом

Россия и США начали подготовку к встрече двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран пообщались накануне и поручили своим помощникам проработать этот вопрос. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в России уже начали подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.
— Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу, — отметил Песков.
В Кремле не раскрывают, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа и был ли он первым с инаугурации президента США. Представитель Кремля добавил, что сейчас лидеры двух стран прорабатывают вопрос о месте встречи, но пока не ясно, где она состоится.
О чем еще говорил Песков:
пока конкретных договоренностей о визите в РФ переговорщиков из США нет;
никакой последовательности для организации встречи Путина и Трампа пока нет, «нужно набраться терпения»;
Путин и Трамп договорились продолжить контакты и меж собой, и на уровне помощников;
в Кремле считают разговор Путина и Трампа очень важным на фоне отсутствия контактов с США на высшем уровне в последние годы;
пока нет понимания формата возможного переговорного процесса на Украине, об участии Европы говорить преждевременно;
Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать всё, чтобы конфликт на Украине завершить;
опыт Минских соглашений красноречивый, и Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах;
приглашение Трампа в Москву не означает, что он приедет на День Победы;
о том, будет ли подключен Китай к переговорам: говорить о конфигурации сторон пока рано. Москва дорожит отношениями с Китаем.
Также во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили «энергетический сектор», а вот тема отмены санкций в их разговоре не поднималась, но РФ считает их незаконными. В телефонном разговоре политические лидеры не затронули вопрос о признании Крыма и Севастополя.