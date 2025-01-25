Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост главы Пентагона

С помощью конституционного положения Вэнс отдал за Хегсета решающий голос Источник: AP Photo / Ben Curtis











Сенат Конгресса США избрал Пита Хегсета на должность главы Пентагона с минимальным перевесом голосов. Однако республиканцы не полностью поддерживают такое решение. Об этом заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс.

В нынешнем составе верхней палаты Конгресса распределение мандатов составляет 53 к 47 в пользу представителей Республиканской партии. Из-за глубоких противоречий среди членов Сената подавляющее большинство представителей Демократической партии США не поддержали кандидатуру Хегсета.

Однако и среди республиканцев нашлись те, кто тоже не поддержал его кандидатуру, передает The Guardian. Из-за этого голоса разделились поровну. На заседание даже приехал вице-президент Джей-Ди Вэнс, чтобы решить вопрос. С помощью конституционного положения Вэнс отдал за Хегсета решающий голос.

Хегсет — 44-летний ветеран Вооруженных сил США, участник боевых действий в Афганистане и Ираке. Он имеет звание майора и боевую награду.

Последние восемь лет Хегсет работал политическим обозревателем на телеканале Fox News, где часто выражал свои консервативные взгляды. Кроме того, он является ярым сторонником Израиля. На конференции новостной иерусалимской радиостанции «Седьмой канал» Хегсет заявил, что нет никаких причин, по которым когда-нибудь в будущем постройка Третьего Храма на Храмовой горе не будет возможна.

Глава Пентагона уже не раз критиковал отправку денег Украине на фоне экономических и социальных проблем в США. Он подчеркивал, что помощь Киеву — это важно, но меркнет по сравнению с преступностью на американских улицах, показной политкорректностью, инфляцией, южной границей, которая полностью открыта.

Также Хегсет написал несколько книг и возглавлял две организации, которые занимаются защитой прав ветеранов.

Образование он получил в университетах Принстона и Гарварда.

Ранее он был замешан в скандале, связанном с домашним насилием и употреблением алкоголя на рабочем месте.

Полное одобрение Сената уже получили назначенцы: