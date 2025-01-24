В Кремле объяснили, когда Путин пообщается с Трампом

Путин готов к разговору с Трампом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом после того, как от Вашингтона поступят сигналы о готовности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

— Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, мы вас проинформируем, — заявил Песков.

Еще пресс-секретарь отметил, что России и США необходимо как можно скорее возобновить переговоры по контролю за вооружениями. В этом вопросе стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран.

— В переговорах по ядерному разоружению «мяч на стороне» США, хотя «время во многом упущено», — заявил Песков журналистам ТАСС.

В Кремле ответили и на предложение Трампа обвалить цены на нефть, чтобы воздействовать на Россию и «немедленно закончить» СВО. Но спецоперация началась из-за угрозы национальной безопасности России и из-за нежелания и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы. Конфликт на Украине не зависит от цен на нефть, подчеркнул Песков.

О чём еще сказал пресс-секретарь президента: