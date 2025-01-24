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Политика В Кремле объяснили, когда Путин пообщается с Трампом

В Кремле объяснили, когда Путин пообщается с Трампом

Власти своевременно проинформируют о возможном разговоре

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1 комментарий

Путин готов к разговору с Трампом

Источник:

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом после того, как от Вашингтона поступят сигналы о готовности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

— Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, мы вас проинформируем, — заявил Песков.

Еще пресс-секретарь отметил, что России и США необходимо как можно скорее возобновить переговоры по контролю за вооружениями. В этом вопросе стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран.

— В переговорах по ядерному разоружению «мяч на стороне» США, хотя «время во многом упущено», — заявил Песков журналистам ТАСС.

В Кремле ответили и на предложение Трампа обвалить цены на нефть, чтобы воздействовать на Россию и «немедленно закончить» СВО. Но спецоперация началась из-за угрозы национальной безопасности России и из-за нежелания и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы. Конфликт на Украине не зависит от цен на нефть, подчеркнул Песков.

О чём еще сказал пресс-секретарь президента:

  • Зеленский не готов к урегулированию конфликта, потому что для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил;

  • Путин в пятницу посетит МГУ и наградит коллектив орденом за доблестный труд;

  • решений о продлении программы «Время героев» пока не было, но она хорошо себя зарекомендовала, работа с ветеранами будет продолжаться.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Спецоперация Переговоры США Россия Украина
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Как-то путанно и неубедительно все это звучит. Останавливайте движуху, идите назад откуда вы пришли.
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