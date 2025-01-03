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Политика Зеленский предсказал конец спецоперации и поделился планами на президентство

Зеленский предсказал конец спецоперации и поделился планами на президентство

Он заявил, что завершение конфликта на Украине не является его фокусом

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4 комментария

Зеленский считает, что выборы президента Украины не за горами

Источник:

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Зеленский признался, что не знает, как завершится нынешний конфликт. «Если я сделаю больше, чем могу, — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал политик (цитата по РИА Новости).

Высказался украинский президент и о сроках выборов. По его словам, если завершится горячая фаза боевых действий, а у его страны «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности», то после этого «можно думать, чтобы не было военного положения». Лишь в этом случае «дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов». Зеленский считает, что после отмены военного положения «ждать годами выборов не нужно».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность. По мнению российского лидера, на данный момент на Украине легитимной властью являются Верховная рада и ее председатель. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения.

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Владимир Зеленский Украина Политика Президент Спецоперация
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Комментарии
4
Гость
5 минут
во глупый, нормальные по шесть сроков пашут как рабы на галере и дальше продолжают и всё не корысти ради а только по любви к многополярности и стабильности
Светлана Светличная
7 минут
его выбрали простые украинцы, что еще тебе нужно для легитимности?
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