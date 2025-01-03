Зеленский предсказал конец спецоперации и поделился планами на президентство

Зеленский считает, что выборы президента Украины не за горами Источник: Zelensky / Official / T.me











Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Зеленский признался, что не знает, как завершится нынешний конфликт. «Если я сделаю больше, чем могу, — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал политик (цитата по РИА Новости).

Высказался украинский президент и о сроках выборов. По его словам, если завершится горячая фаза боевых действий, а у его страны «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности», то после этого «можно думать, чтобы не было военного положения». Лишь в этом случае «дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов». Зеленский считает, что после отмены военного положения «ждать годами выборов не нужно».