Зеленский предсказал конец спецоперации и поделился планами на президентство

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
Зеленский признался, что не знает, как завершится нынешний конфликт. «Если я сделаю больше, чем могу, — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал политик (цитата по РИА Новости).
Высказался украинский президент и о сроках выборов. По его словам, если завершится горячая фаза боевых действий, а у его страны «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности», то после этого «можно думать, чтобы не было военного положения». Лишь в этом случае «дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов». Зеленский считает, что после отмены военного положения «ждать годами выборов не нужно».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность. По мнению российского лидера, на данный момент на Украине легитимной властью являются Верховная рада и ее председатель. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения.