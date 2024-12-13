Кремль: предпосылок для проведения переговоров с Киевом сейчас нет — условия России

Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— РФ сохраняет открытость к переговорам. Мы готовы, считаем переговоры возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей, но предпосылок по-прежнему нет, либо от них уклоняется украинская сторона, и мы продолжаем СВО, — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, временное затишье на поле боя не устроит российскую сторону.

— Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели, — подчеркнул представитель Кремля.

Однако Киев не готов к тому, чтобы пойти навстречу РФ. Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что можно начать переговоры с Россией, но не на российских условиях. Он отметил, что речь идет вовсе не о заключении перемирия, а в большей степени о заморозке конфликта.