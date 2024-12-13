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Политика Спецоперация на Украине Кремль: предпосылок для проведения переговоров с Киевом сейчас нет — условия России

Кремль: предпосылок для проведения переговоров с Киевом сейчас нет — условия России

Москва не пойдет на перемирие с Украиной

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Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию

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Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— РФ сохраняет открытость к переговорам. Мы готовы, считаем переговоры возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей, но предпосылок по-прежнему нет, либо от них уклоняется украинская сторона, и мы продолжаем СВО, — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, временное затишье на поле боя не устроит российскую сторону.

— Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели, — подчеркнул представитель Кремля.

Однако Киев не готов к тому, чтобы пойти навстречу РФ. Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что можно начать переговоры с Россией, но не на российских условиях. Он отметил, что речь идет вовсе не о заключении перемирия, а в большей степени о заморозке конфликта.

При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не против продолжить переговорный процесс, если украинские власти готовы трезво оценить современные реалии и принять предложения, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь российский лидер настаивает на нейтральном статусе Украины и освобождении новых регионов РФ.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков Перемирие Украина Условия спецоперация
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