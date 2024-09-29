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Политика В Кремле объяснили, зачем и почему Россия обновила условия применения ядерного оружия

В Кремле объяснили, зачем и почему Россия обновила условия применения ядерного оружия

Корректировки уже подготовлены

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3 комментария

О внесении изменений в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» стало известно 25 сентября

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал анонсированные ранее Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине Российской Федерации. По словам Пескова, все необходимые корректировки уже готовы, теперь они будут оформляться. Он также высказался о причинах принятых решений.

— Ну очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это всё делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания, — сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. — Корректировки подготовлены, но сейчас это будет оформляться.

Корректировки уже подготовлены

Песков добавил, что «трезвые головы» поняли намеки, которые в последние два года посылал президент России, в то время как «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». По его словам, это вызвало необходимость пересмотреть ядерную доктрину.

Об обновлении «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» рассказал 25 сентября Владимир Путин во время заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Президент предложил внести ряд изменений, в том числе в условия, при которых Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия. Подробнее об этой и других корректировках мы рассказывали ранее.

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Комментарии
3
Гость
30 минут
А молоко по вредности станут выдавать в армии? Радиактивное облако неуправляемое так то...
Гость
30 минут
чего не сделаешь чтобы не сесть в тюрьму и не лишиться власти и народных денег?
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