О внесении изменений в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» стало известно 25 сентября Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал анонсированные ранее Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине Российской Федерации. По словам Пескова, все необходимые корректировки уже готовы, теперь они будут оформляться. Он также высказался о причинах принятых решений.

— Ну очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это всё делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания, — сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. — Корректировки подготовлены, но сейчас это будет оформляться.

Корректировки уже подготовлены Источник: zarubinreporter / T.me

Песков добавил, что «трезвые головы» поняли намеки, которые в последние два года посылал президент России, в то время как «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». По его словам, это вызвало необходимость пересмотреть ядерную доктрину.