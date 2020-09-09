«Эти цифры лучше никому не показывать»: ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле

«Вам не стыдно давать такую статистику? Могли б и у людей поспрашивать», — написали в комментариях под материалом о средней номинальной зарплате в Ярославской области (данные выдала служба статистики). А мы поспрашивали. Задали опрос с цифрами, и ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают. Настроения, увы, печальные.



Анна Белова

— Где вариант — МРОТ? 12 130 рублей — полгорода на нем сидят.



Борис Слепов

— Работники образования — 30 тысяч рублей? У жены начисления около 20! На руки 17. Учитель младших классов, это с классным руководством и прочим.

