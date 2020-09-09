«Эти цифры лучше никому не показывать»: ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле

Ярославцы рассказали, какую зарплату получают на самом деле
«Вам не стыдно давать такую статистику? Могли б и у людей поспрашивать», — написали в комментариях под материалом о средней номинальной зарплате в Ярославской области (данные выдала служба статистики). А мы поспрашивали. Задали опрос с цифрами, и ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают. Настроения, увы, печальные.
Анна Белова
— Где вариант — МРОТ? 12 130 рублей — полгорода на нем сидят.
Борис Слепов
— Работники образования — 30 тысяч рублей? У жены начисления около 20! На руки 17. Учитель младших классов, это с классным руководством и прочим.
Дмитрий
— Этот бред и цифры с потолка взяли?! Или с депутатами посчитали?
Елена
— Работаю в государственной сфере, о такой средней зарплате у нас никто не слышал. Среднюю надо считать не по сферам, а по должностям (руководители, простые специалисты и т. п.), тогда, возможно, будет более правдивая картина.
Гость
— Лучше не злите народ такими статьями. С зарплатой 20 тысяч рублей трудно найти работу на самом деле. За такие копейки пахать как лошадь надо.
Гость
— Эти цифры лучше вообще никогда не печатать и никому не показывать. Во-первых, эти цифры сами по себе ничтожны. Во-вторых, у большинства людей нет и этих цифр! В-третьих, пропади оно всё пропадом...