Реальных денег стало меньше у всех: назвали сферы, где в Ярославле можно больше зарабатывать

Самые высокие зарплаты уже несколько лет стабильно показывает отрасль финансов и страхования — 54,7 тысячи рублей в месяц в среднем.

Как зарабатывают в других отраслях:

обеспечение электроэнергией, газом, кондиционирование воздуха — 52,4 тысячи рублей;

профессиональная научная и техническая деятельность — 51,6 тысячи рублей;

информация и связь — 51,1 тысячи рублей;

транспортировка и хранение — 48 тысяч рублей;

государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 47,7 тысячи рублей;

обрабатывающие производства — 45,9 тысячи рублей;

здравоохранение и социальные услуги — 45,3 тысячи рублей.

Самые бедные по доходам отрасли:

гостиницы, рестораны, общепит — 23 тысячи рублей;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 31,8 тысячи рублей;

административная деятельность — 34 тысячи рублей.