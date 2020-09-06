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Реальных денег стало меньше у всех: назвали сферы, где в Ярославле можно больше зарабатывать

Свежие данные, собранные за минувшее лето

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За год (даже если ваша зарплата осталась такой же) реальные доходы упали в области на 3%, при том что всё вокруг подорожало&nbsp;

За год (даже если ваша зарплата осталась такой же) реальные доходы упали в области на 3%, при том что всё вокруг подорожало 

Опубликовали среднюю зарплату в Ярославле по разным сферам

В Ярославской области свели данные по доходам жителей: подсчитали, сколько зарабатывают в разных сферах, вычислив среднюю величину зарплат.

По данным Ярославльстата (на июнь 2020 года), средняя зарплата в области составляет 45 183 рубля.

— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью 15 человек и менее) в июне 2020 года в 4 раза превысила минимальный размер оплаты труда. По сравнению с маем она увеличилась на 1,6 процента, а с июнем 2019-го — на 0,8 процента, — пояснили статистику в Ярославльстате.

Самые высокие зарплаты уже несколько лет стабильно показывает отрасль финансов и страхования — 54,7 тысячи рублей в месяц в среднем.

Как зарабатывают в других отраслях:

  • обеспечение электроэнергией, газом, кондиционирование воздуха — 52,4 тысячи рублей;
  • профессиональная научная и техническая деятельность — 51,6 тысячи рублей;
  • информация и связь — 51,1 тысячи рублей;
  • транспортировка и хранение — 48 тысяч рублей;
  • государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 47,7 тысячи рублей;
  • обрабатывающие производства — 45,9 тысячи рублей;
  • здравоохранение и социальные услуги — 45,3 тысячи рублей.

Самые бедные по доходам отрасли:

  • гостиницы, рестораны, общепит — 23 тысячи рублей;
  • деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 31,8 тысячи рублей;
  • административная деятельность — 34 тысячи рублей.

Однако в бюджетной сфере ситуация иная и расчёты другие. Согласно другому документу статистики, здесь средняя зарплата сильно скромнее — 34 681 рубль. Самыми доходными являются сферы государственного управления, обеспечения военной безопасности и социальная сфера. Госслужащие в этих отраслях могут рассчитывать в среднем на 36–39 тысяч рублей. Беднее всех работники образования, средняя зарплата в этой сфере колеблется в пределах 30–31 тысячи рублей в месяц.

При этом реальные доходы упали у всех примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Это называется покупательной способностью, которая снизилась из-за большого числа факторов (инфляция и рост цен, кризис из-за пандемии коронавируса, рост безработицы).

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