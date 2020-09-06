Реальных денег стало меньше у всех: назвали сферы, где в Ярославле можно больше зарабатывать

Опубликовали среднюю зарплату в Ярославле по разным сферам
В Ярославской области свели данные по доходам жителей: подсчитали, сколько зарабатывают в разных сферах, вычислив среднюю величину зарплат.
По данным Ярославльстата (на июнь 2020 года), средняя зарплата в области составляет
— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью
Самые высокие зарплаты уже несколько лет стабильно показывает отрасль финансов и страхования —
Как зарабатывают в других отраслях:
- обеспечение электроэнергией, газом, кондиционирование воздуха — 52,4 тысячи рублей;
- профессиональная научная и техническая деятельность — 51,6 тысячи рублей;
- информация и связь — 51,1 тысячи рублей;
- транспортировка и хранение — 48 тысяч рублей;
- государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 47,7 тысячи рублей;
- обрабатывающие производства — 45,9 тысячи рублей;
- здравоохранение и социальные услуги — 45,3 тысячи рублей.
Самые бедные по доходам отрасли:
- гостиницы, рестораны, общепит — 23 тысячи рублей;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 31,8 тысячи рублей;
- административная деятельность — 34 тысячи рублей.
Однако в бюджетной сфере ситуация иная и расчёты другие. Согласно другому документу статистики, здесь средняя зарплата сильно скромнее —
При этом реальные доходы упали у всех примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Это называется покупательной способностью, которая снизилась из-за большого числа факторов (инфляция и рост цен, кризис из-за пандемии коронавируса, рост безработицы).