Миллионы работников получат трудоустройство на фоне сокращений — детали

В 2025 году из теневой занятости вывели около 1 млн человек Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Занятость порядка 1,3 млн работников собираются легализовать в этом году. Такими планами поделился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Легализация трудовых отношений подразумевает заключение трудового договора, оформление приема на работу в соответствии с Трудовым кодексом, уплату налогов и взносов в социальные фонды. Работник получает официальный статус, а работодатель действует в рамках закона.

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тыс. работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», — рассказал Котяков газете «Ведомости».

Легализация занятости приносит налоги и обеспечивает сотрудников большим уровнем социальной защиты, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. По его словам, подмена официальных трудовых отношений на «серые» особенно вредна для региональных бюджетов, которые получают доход от НДФЛ.

Всего в стране в теневой занятости находятся около 5,3 млн человек, говорит Котяков. Больше всего таких сотрудников — в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости. К таким относятся строительство, ремонт, торговля, товарная логистика, грузоперевозки, сфера услуг, гостиниц и общепита.

Для определения нелегальной занятости Минтруд по официальным данным различных ведомств вычисляет, какая доля трудоспособных граждан официально работает, кто посвящает время учебе, занимается уходом за близкими или развивает своего дело.