НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 753мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,26
EUR 85,28
Пострадала при атаке дрона
Выгнали с ЕГЭ
Где отдохнуть этим летом
Скончался 27-летний футболист
Как отметить свадьбу в Ярославле
Авиаколлапс
Шумное благоустройство
Судьба легендарных заброшек
Афиша на неделю
Работа Миллионы работников получат трудоустройство на фоне сокращений — детали

Миллионы работников получат трудоустройство на фоне сокращений — детали

Минтруд поделился планами на этот год

52
В 2025 году из теневой занятости вывели около 1&nbsp;млн человек | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВ 2025 году из теневой занятости вывели около 1&nbsp;млн человек | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В 2025 году из теневой занятости вывели около 1 млн человек

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Занятость порядка 1,3 млн работников собираются легализовать в этом году. Такими планами поделился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Легализация трудовых отношений подразумевает заключение трудового договора, оформление приема на работу в соответствии с Трудовым кодексом, уплату налогов и взносов в социальные фонды. Работник получает официальный статус, а работодатель действует в рамках закона.

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тыс. работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», — рассказал Котяков газете «Ведомости».

Легализация занятости приносит налоги и обеспечивает сотрудников большим уровнем социальной защиты, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. По его словам, подмена официальных трудовых отношений на «серые» особенно вредна для региональных бюджетов, которые получают доход от НДФЛ.

Всего в стране в теневой занятости находятся около 5,3 млн человек, говорит Котяков. Больше всего таких сотрудников — в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости. К таким относятся строительство, ремонт, торговля, товарная логистика, грузоперевозки, сфера услуг, гостиниц и общепита.

Для определения нелегальной занятости Минтруд по официальным данным различных ведомств вычисляет, какая доля трудоспособных граждан официально работает, кто посвящает время учебе, занимается уходом за близкими или развивает своего дело.

Ранее мы рассказывали, что каждая седьмая компания готовит сокращения сотрудников. Объясняем, кого увольняют чаще всего.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Трудоустройство Налог Сотрудник Минтруд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Рекомендуем