Как составить резюме, которое точно заметит HR: разбор главных ошибок соискателей

Как составить резюме, которое точно заметит HR: разбор главных ошибок соискателей

Очень часто желающие не получают офер из-за шаблонной анкеты

Как составить идеальное резюме | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как составить идеальное резюме

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вы отправляете резюме на десятки вакансий, но не получаете откликов — знакомо? Проблема может быть не в вашем опыте или квалификации, а в том, как они представлены в документе.

Согласно статистике HeadHunter, в конце 2025 года на одну вакансию приходится более 11 резюме. В условиях такой высокой конкуренции на рынке труда даже сильные кандидаты могут остаться незамеченными из-за ошибок в резюме: шаблонных формулировок, нечеткой структуры или отсутствия ключевых слов, которые ищут HR‑специалисты.

Вместе с HR-директором Екатериной Кузнецовой разберемся, как создать резюме, которое привлечет внимание рекрутера с первого взгляда.

Выделяйтесь результатами

Оказалось, что чаще всего HR-менеджеры обращают внимание в резюме на результаты потенциального сотрудника на каждой должности. По словам Екатерины Кузнецовой, это намного лучше, чем перечисление выполняемых обязанностей.

Еще в резюме особенно ценятся четкая, понятная структура и сформулированные пожелания к будущему месту работы.

Резюме должно быть четким и понятным | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Резюме должно быть четким и понятным

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

«Необычно оформленные резюме могут подойти для творческих профессий, но в остальных случаях достаточно заполнить резюме в стандартной форме. Всегда подкупает, когда кандидат знает, что ищет», — объясняет Екатерина.

К слову, о краткости: если у кандидата большой опыт работы, не обязательно его весь расписывать. Можно описать только последние 5–10 трудовых лет. Не бойтесь получить из‑за этого отказ. Чаще всего HR отклоняет резюме из-за несоответствия вакансии.

Екатерина Кузнецова

Опишите, какую работу вы ищите, к чему точно не готовы. Кроме этого, резюме делает сильнее грамотность, отсутствие «воды», краткость.

Екатерина Кузнецова

HR-директор

Однако стоит отметить, что длинное резюме с сухим перечислением обязанностей, без результатов и достижений, с навыками «коммуникабельность», «стрессоустойчивость», «владение Word» будет рассмотрено в последнюю очередь.

Нужны ли фото и сопроводительные письма

Очень спорными вопросами среди соискателей при составлении резюме являются прикрепление фотографии и сопроводительного письма. Бытует мнение, что фото может повлиять на решение рекрутера из‑за субъективных факторов, а сопроводительное письмо отнимает много времени в и без того трудоемком поиске работы.

Сопроводительные письма в резюме очень важны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сопроводительные письма в резюме очень важны

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Екатерина Кузнецова на эти сомнения говорит, что фото и сопроводительное письмо будут плюсом кандидату.

«Когда мы общаемся с человеком по переписке или по телефону, то неосознанно визуализируем собеседника. Дальше, при личном или онлайн-собеседовании, может сработать механизм „ожидание — реальность“. Этого можно избежать, просто добавив фото в резюме», — рассказала Екатерина.

Екатерина Кузнецова

Касаемо сопроводительного письма — это первое, что видит HR. Цепляет, когда кандидат внимательно ознакомился с вакансией, посмотрел сайт компании.

Екатерина Кузнецова

HR-директор

Важные детали: фото должно быть «приличным». Необходимо прикрепить реальную фотографию, а не сгенерированную ИИ. Кандидат должен быть в деловой одежде, спокойной, а не в провокационной позе. Можно попросить близких сфотографировать вас на нейтральном фоне, специальные фотосессии для резюме не нужны.

Для сопроводительного письма лайфхак следующий: необходимо соотнести всё увиденное на сайте компании со своим опытом и отправить осознанный отклик. Если есть требования, которыми кандидат не владеет, нужно честно в этом признаться и привести пример, который подсвечивает умение быстро учиться и брать на себя ответственность за освоение новых навыков.

«Можно написать так: „Вижу, что в требованиях к вакансии указан опыт работы с 1С. Именно с этой системой я не работал, но я быстро осваиваю новые технологии. Например, на прошлом месте работы…“ — и привести конкретный пример, который подсвечивает умение быстро учиться и брать на себя ответственность за освоение новых навыков», — приводит пример Екатерина.

Полезно знать

Полезно избегать «пустых» навыков в резюме, таких как «коммуникабельность», «обучаемость» и т. д. Такие полезные качества нужно конкретизировать.

Полезные качества в резюме нужно конкретизировать | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Полезные качества в резюме нужно конкретизировать

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

«Посмотрите на описание вакансии, на которую собираетесь откликнуться, скорее всего, там укажут необходимые софт-скиллы. Вспомните конкретные примеры проявления этих навыков в своей работе и расскажите о них в сопроводительном письме», — подсказывает Екатерина.

Екатерина Кузнецова

Если просто хотите описать софт-скиллы в резюме, то этот совет тоже поможет. Не пишите «обучаемость» — опишите ситуацию, в которой этот навык особенно ярко проявился.

Екатерина Кузнецова

HR-директор

Еще одной волнующей темой для соискателей являются пробелы в рабочем опыте. Например, из-за декрета, переобучения, поиска работы. Екатерина Кузнецова называет такие ситуации абсолютно нормальными. Не нужно стесняться пробелов или пытаться их скрыть.

Стоит указать пробел отдельным пунктом в опыте в хронологическом порядке. Если за это время удалось научиться чему-то новому или освоить дополнительные навыки, смело описывайте их.

Не стоит бояться рабочих «пробелов» в резюме | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Не стоит бояться рабочих «пробелов» в резюме

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Без предвзятости

Описывать опыт работы каким-то специальным образом, чтобы заинтересовать HR, не нужно. Рекрутеров интересует лишь поиск сотрудника, который будет закрывать конкретные задачи и приносить результат для бизнеса.

Обычно резюме у менеджеров никогда не вызывает личных эмоций из-за объема работы. Однако Екатерина признается, может быть неприятно, особенно новичкам, когда они встречаются с резюме, в которых кандидат пишет что-то вроде «эйчарам и кадровикам не звонить, буду говорить только с руководителем, который смыслит в особенностях работы».

Еще в негативном ключе выделяются ИИ-резюме. Когда документ составляет нейросеть, есть большой риск получить отказ. Такие резюме встречаются очень часто.

«Отчетливо видно, когда кандидат просто написал промт, а после скопировал и вставил выданное ИИ. В этом случае резюме теряет свою человечность, а любая компания ищет именно человека. И тогда выше вероятность получить отказ», — поясняет Екатерина.

Другое дело, когда кандидат использовал ИИ как ассистента и переработал всё выданное им. Тогда, по мнению HR, это, скорее, плюс: отражает умение осваивать новые технологии.

Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
