«Формат пять через два — это не мое». Как красотка-бодибилдерша бросила скучную работу в офисе, чтобы стать стюардессой

Работать в небе не было детской мечтой Вики Источник: Виктория Султанова

Романтика неба — кто-то мечтает стать стюардессой с детства, а кто-то, как наша героиня, приходят в профессию уже во взрослом, осознанном возрасте. 30-летняя Виктория Султанова долго работала в сфере кадастра, но однажды уволилась, переехала в другой город — и теперь с улыбкой встречает пассажиров на борту самолета.

О том, какими качествами должен обладать бортпроводник, каково было полностью изменить свою жизнь ради мечты и что в этой профессии ей нравится особенно сильно, Виктория рассказала журналисту IRCITY.RU.

Виктория стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс — 2026». Он проходит с 2014 года по всей стране. Итоги конкурса подведут в ноябре.

«А что, если это может быть моей работой?»

Виктория родилась и выросла в Чите, там же выучилась на специалиста в сфере кадастра и картографии. Сейчас живет в Иркутске, но свой родной город нежно и трепетно любит до сих пор, старается почаще бывать там, навещать родных.

Виктория родилась и выросла в Чите Источник: Виктория Султанова

— Это образование — во многом выбор родителей, но и мне самой эта работа тоже нравилась. Со временем я поняла, что мне не хватает движения и свободы. Офисный формат пять через два оказался не моим. В какой-то момент я осознала, что хочу другой жизни: более динамичной, связанной с путешествиями и людьми, — делится Виктория.

Работа в офисе Вике не зашла Источник: Виктория Султанова

Сначала мысли о переменах подкрадывались несмело и робко, но потом их становилось всё труднее игнорировать. Точкой невозврата стал один-единственный полет — вроде обычный, но ставший судьбоносным.

— Я сидела в самолете, смотрела в иллюминатор на облака и подумала: «А что, если это может быть моей работой?» Не просто лететь куда-то, а быть частью этого процесса, встречать и провожать людей, — рассказывает наша собеседница.

Так Вика начала новую жизнь практически с нуля.

— Меня вдохновила работа бортпроводников, их внешний вид, подача, атмосфера в салоне. Я летела на отдых и подумала: «У них так всегда — разные города, страны, небо». И мне захотелось попробовать, — признаётся Виктория.

Однажды Виктория летела в отпуск и думала, что ей бы хотелось летать не только как пассажиру Источник: Виктория Султанова

Реализовать свою мечту в Чите у девушки не было возможности, авиация ей казалась чем-то «очень далеким». Да и знакомых из этой сферы у нее не было. Но в 2019 году Виктория полетела в отпуск в Краснодар, где узнала о школе бортпроводников.

— Я попала к ним на открытый урок, узнала, что есть несколько филиалов школы в других городах, и окончательно загорелась. Дальше всё произошло очень быстро: уже осенью я прошла врачебно-летную экспертную комиссию в Иркутске, уволилась с работы и переехала в Красноярск, где начала учиться. Это был действительно поворотный год в моей жизни, — рассказывает стюардесса.

Из кадастровых инженеров — в стюардессы. Почему бы и нет? Источник: Виктория Султанова

Вика переехала в чужой город одна, ни друзей, ни знакомых в Красноярске у нее не было. Но ее это не пугало, ведь у нее была цель.

— Я прошла обучение в специализированной школе бортпроводников — это очный формат, практически как в университете: занятия каждый день, много теории и практики. Мы изучали авиационную медицину, безопасность, перевозку опасных грузов, учили английский язык, отрабатывали аварийные ситуации: тушение пожаров, эвакуацию на воду и многое другое. В конце были экзамены и тестирование в Росавиации, — перечисляет Виктория.

Со всем этим она справилась и получила соответствующие документы. По словам нашей собеседницы, чтобы стать бортпроводником, достаточно всего двух вещей: иметь сильное желание и среднее образование. Остальному научат уже тогда, когда ты сделаешь шаг в сторону авиации. Из личных качеств пригодятся стрессоустойчивость, ответственность, умение работать с людьми и быстро принимать решения.

Окончив школу и пройдя все испытания, Виктория исполнила мечту и стала бортпроводницей Источник: Виктория Султанова

«Расстраивает, когда не здороваются в ответ»

Говоря о плюсах и минусах своей нынешней профессии, Виктория отмечает, что самое классное и любимое — разнообразие.

— Каждый день — это новые люди, новые города и невероятные виды, особенно рассветы на высоте. Наш коллектив — это как вторая семья, для меня это тоже очень ценно, — признаётся стюардесса.

Виктория признаётся, что обожает своих коллег Источник: Виктория Султанова

Еще один приятный бонус — длительный отпуск, его дают на 70 дней в году. Роскошная опция в современном мире.

Правда, есть и некоторые сложности, от которых в ее профессии никуда не деться.

— Сбитый режим, джетлаг, работа в праздники. Иногда ты встречаешь Новый год в небе, а не с близкими. Это, конечно, непросто, — говорит Виктория.

Кроме того, не все пассажиры оказываются столь дружелюбны и вежливы, как того бы хотелось. Но бортпроводники — это люди, которые должны держать марку, несмотря ни на что.

Красотке-стюардессе пассажиры часто делают комплименты Источник: Виктория Султанова

— На самом деле я стараюсь относиться ко всему с пониманием — люди разные, ситуации тоже. Но, наверное, больше всего расстраивает, когда пассажиры не здороваются в ответ. Это мелочь, но из таких деталей складывается общее впечатление. Также бывают ситуации, когда люди раздражаются из-за стандартных процедур — например, проверки посадочного талона или размещения багажа. Но наша задача — сгладить ситуацию и сделать полет максимально комфортным для всех, — рассказывает стюардесса.

Правда, иногда обстоятельства складываются совершенно неожиданным образом. И тогда бортпроводникам приходится собирать всё свое мужество и делать вид, что ничего особенного не происходит.

Но девушка проявляет стойкость и говорит, что она замужем Источник: Виктория Султанова

— Напряженные моменты случаются: сильная турбулентность, уходы на второй или даже третий круг, полеты в сложных погодных условиях, когда, например, самолет может попасть под удар молнии. Но самый серьезный случай в моей практике был, когда пассажиру стало плохо на борту — у него случился инсульт, — вспоминает Виктория.

Экипаж решил уйти на запасной аэродром, но всё равно был риск упустить драгоценные минуты. К счастью, на борту оказался врач, который оказал первую помощь. Он сделал пострадавшему укол, после чего тот пришел в сознание. Вика говорит, что в такие моменты она особенно остро понимает, насколько у нее серьезная и ответственная работа.

Муж Виктории не связан с авиацией и ждет свою любимую дома, пока она летает в разные города Источник: Виктория Султанова

— Бывают и более легкие, даже немного нелепые ситуации. Например, один пассажир во время полета попросил передать пилоту, чтобы тот «летел побыстрее», потому что он опаздывает на стыковку. Такие моменты вызывают улыбку, но в любой ситуации важно оставаться профессионалом, — смеется она.

«Всегда с улыбкой говорю, что замужем»

Муж Виктории с авиацией не связан, он работает в сфере страхования и ждет дома, пока его любимая летает в разные города. Кстати, особенно ей нравятся рейсы в Санкт-Петербург и Владивосток — у этих городов своя атмосфера. Мечтает побывать в Казани, да и вообще во всех городах, где еще не была.

В свободное время Виктория занимается бодибилдингом Источник: Виктория Султанова

— К моему графику муж относится с пониманием, хотя в начале было непросто: ревность и частые разлуки давали о себе знать. Но со временем мы нашли баланс, — признаётся Виктория.

То, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилотов, девушка называет мифом. Хотя признаёт, что некоторым это близко. Ей же самой никогда не хотелось такой полетной романтики.

Спорт помогает Вике всегда быть в форме Источник: Виктория Султанова

Разумеется, мужчины-пассажиры на борту часто обращают внимание на красотку-стюардессу, но все ухаживания она вежливо отклоняет.

— Иногда пытаются познакомиться, оставляют записки или дарят небольшие подарки. Я всегда реагирую спокойно и с улыбкой — говорю, что замужем, — говорит Виктория.

Бодибилдинг — не просто хобби, это серьезное увлечение Источник: Виктория Султанова

В свободное время Виктория Султанова занимается бодибилдингом, причем на достаточно серьезном уровне. Пришла в этот спорт с желанием привести себя в форму, но на этом не остановилась.

Стюардесса хочет снова вернуться на сцену и завоевывать награды Источник: Виктория Султанова