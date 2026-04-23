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Работа Нас ждут массовые сокращения: кто под угрозой

Нас ждут массовые сокращения: кто под угрозой

Роструд представил печальный прогноз

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Количество сотрудников, которые могут попасть под сокращения, резко выросло | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUКоличество сотрудников, которые могут попасть под сокращения, резко выросло | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Количество сотрудников, которые могут попасть под сокращения, резко выросло

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

За последние 10 месяцев в России заметно выросло число сотрудников, которых работодатели планируют уволить. Рост составил 43%, передал Роструд на заседании Российской трехсторонней комиссии.

На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 147 человек. В марте этот показатель составлял 104 775 человек, а в феврале — 100 397 человек. Если взять за точку отсчета июнь прошлого года, когда к увольнению рекомендовали 73 572 человека, то именно с того момента и зафиксирован рост на 43%.

Наибольшее число увольнений прогнозируется в Москве, Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Чаще всего под угрозу потери работы попадают сотрудники, занятые в сферах управления финансами и налогообложения, медицинской деятельности, а также работники органов государственного и местного самоуправления.

При этом многие стали увольняться в никуда по собственной инициативе. Особенно это заметно в IT, медиа, продажах и финансах — сегментах, где еще недавно наблюдались бурный рост зарплат и конкуренция работодателей за кандидатов.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Сокращение Работа Прогноз
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Комментарии
21
Гость
23 апреля, 13:36
Вот она - забота о собственных гражданах! Налицо!
Гость
23 апреля, 12:28
Мы - пассажиры "Титаника". Судно уже получило пробоину. И хотя на палубе играет оркестр, большинство уже осознало свою будущность... .
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Гость
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