Нас ждут массовые сокращения: кто под угрозой

Количество сотрудников, которые могут попасть под сокращения, резко выросло Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

За последние 10 месяцев в России заметно выросло число сотрудников, которых работодатели планируют уволить. Рост составил 43%, передал Роструд на заседании Российской трехсторонней комиссии.

На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 147 человек. В марте этот показатель составлял 104 775 человек, а в феврале — 100 397 человек. Если взять за точку отсчета июнь прошлого года, когда к увольнению рекомендовали 73 572 человека, то именно с того момента и зафиксирован рост на 43%.

Наибольшее число увольнений прогнозируется в Москве, Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Чаще всего под угрозу потери работы попадают сотрудники, занятые в сферах управления финансами и налогообложения, медицинской деятельности, а также работники органов государственного и местного самоуправления.