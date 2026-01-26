НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -21

4 м/c,

ю-з.

 761мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Боб Хартли об игре "Локомотива"
Проверьте свои знания в географии
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Работа Власти решили сократить рабочий день, но не для всех. Кому повезет?

Власти решили сократить рабочий день, но не для всех. Кому повезет?

Граждане смогут отдыхать на час больше

262
Также предлагаются поощрения для работодателей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUТакже предлагаются поощрения для работодателей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Также предлагаются поощрения для работодателей

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Работающим многодетным матерям предлагают сократить рабочий день на один час. Как отметил депутат Госдумы Игорь Антропенко, это поможет россиянкам совмещать материнство и карьеру.

«Мы знаем, что с рождением ребенка зачастую женщина теряет „в карьере“ и что сложно после нескольких декретов выйти на работу. Я предложил министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители», — цитирует ТАСС слова депутата.

По его мнению, принятие такого решения будет способствовать тому, что работодатель «не будет бояться» нанимать на работу мать, у которой трое и более детей. Как отметил Антропенко, поддержка таких женщин должна осуществляться на государственном уровне.

«Должны быть гарантии для молодых мам, для многодетных мам, чтобы они были уверены, что государство и общество их поддерживают и они могут совмещать работу и материнство», — заключил он.

В России действуют, а также регулярно разрабатывают новые программы для поддержки многодетных семей. Так недавно в Госдуме предложили выдавать парам, у которых трое и более детей, бесплатное жилье.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рабочий день График Выходной Сокращение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем