Власти решили сократить рабочий день, но не для всех. Кому повезет?

Работающим многодетным матерям предлагают сократить рабочий день на один час. Как отметил депутат Госдумы Игорь Антропенко, это поможет россиянкам совмещать материнство и карьеру.

«Мы знаем, что с рождением ребенка зачастую женщина теряет „в карьере“ и что сложно после нескольких декретов выйти на работу. Я предложил министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители», — цитирует ТАСС слова депутата.

По его мнению, принятие такого решения будет способствовать тому, что работодатель «не будет бояться» нанимать на работу мать, у которой трое и более детей. Как отметил Антропенко, поддержка таких женщин должна осуществляться на государственном уровне.

«Должны быть гарантии для молодых мам, для многодетных мам, чтобы они были уверены, что государство и общество их поддерживают и они могут совмещать работу и материнство», — заключил он.