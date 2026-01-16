«Золотой запас» экономики: в Ярославле назвали самые дефицитные специальности

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru назвали самые дефицитные специальности в Ярославской области по итогам декабря 2025 года. Спрос на них со стороны работодателей большой, а предложений от самих кандидатов по сравнению с другими направлениями не так много.
«В Ярославской области в число самых дефицитных и востребованных профессий вошли преимущественно рабочие и технические специальности. Также большой спрос выявлен в сферах розницы и медицины. Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями. А ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым „золотым запасом“ экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность», — пояснила директор филиала hh.ru Ольга Брылева.
В список самых дефицитных специальностей в Ярославской области попали:
дворник (0,9 резюме на одну вакансию);
повар и пекарь (1,4 резюме на одну вакансию),
врач (1,6 резюме на одну вакансию);
оператор производственной линии (1,9 резюме на одну вакансию);
фармацевт-провизор (2 резюме на одну вакансию);
товаровед (2,3 резюме на одну вакансию);
продавец (2,4 резюме на одну вакансию);
агроном (3 резюме на одну вакансию);
электромонтажник (3 резюме на одну вакансию);
монтажник (3,5 резюме на одну вакансию).
