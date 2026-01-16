НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Работа «Золотой запас» экономики: в Ярославле назвали самые дефицитные специальности

«Золотой запас» экономики: в Ярославле назвали самые дефицитные специальности

В каких сферах у работников почти нет конкурентов

Рекрутеры назвали самые дефицитные специальности в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРекрутеры назвали самые дефицитные специальности в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рекрутеры назвали самые дефицитные специальности в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru назвали самые дефицитные специальности в Ярославской области по итогам декабря 2025 года. Спрос на них со стороны работодателей большой, а предложений от самих кандидатов по сравнению с другими направлениями не так много.

«В Ярославской области в число самых дефицитных и востребованных профессий вошли преимущественно рабочие и технические специальности. Также большой спрос выявлен в сферах розницы и медицины. Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями. А ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым „золотым запасом“ экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность», — пояснила директор филиала hh.ru Ольга Брылева.

В список самых дефицитных специальностей в Ярославской области попали:

  • дворник (0,9 резюме на одну вакансию);

  • повар и пекарь (1,4 резюме на одну вакансию),

  • врач (1,6 резюме на одну вакансию);

  • оператор производственной линии (1,9 резюме на одну вакансию);

  • фармацевт-провизор (2 резюме на одну вакансию);

  • товаровед (2,3 резюме на одну вакансию);

  • продавец (2,4 резюме на одну вакансию);

  • агроном (3 резюме на одну вакансию);

  • электромонтажник (3 резюме на одну вакансию);

  • монтажник (3,5 резюме на одну вакансию).

Напомним, мы писали в каких сферах экономики в Ярославской области охотно берут на работу пенсионеров.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
29 минут
Красиво пишут, красиво формулируют. Но сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знания, работать на дядю, не найдёшь. Потому что такие уже сами хотят чтоб на них работали.
Гость
29 минут
То есть не хватает только дворников. И то не сильно. И где дефицит кадров?
Рекомендуем