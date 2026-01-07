Вырос спрос на пенсионеров: где в Ярославской области охотно берут на работу зрелых сотрудников

В Ярославской области назвали сферы, где на работу берут пенсионеров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали сферы деятельности в Ярославской области, где охотно берут на работу пенсионеров.

«На „Авито Работе“ в Ярославской области в 14% опубликованных вакансий есть отметка „В том числе для пенсионеров“», — рассказали в компании.

Чаще всего работодатели размещают такие предложения в сферах:

доставки;

грузоперевозок и логистики;

в розничной и оптовой торговле;

строительства промышленных и инфраструктурных объектов;

общественного питания.

В «Авито» отметили, что по динамике увеличения количества вакансий с отметкой «В том числе для пенсионеров» в 2025 году по сравнению с 2024-м годом лидировали:

доставка, грузоперевозки и логистика (+132%);

ЖКХ и городская инфраструктура (+116%);

производство промышленного оборудования и станков (+112%);

бытовые и персональные услуги (+81%);

розничная и оптовая торговля (+70%).

Напомним, 2026 станет последним годом, когда пенсия наступит раньше 65 лет для мужчин и раньше 60 лет для женщин. Мы рассказали, кто сможет отправиться на заслуженный отдых.