Вырос спрос на пенсионеров: где в Ярославской области охотно берут на работу зрелых сотрудников

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали сферы деятельности в Ярославской области, где охотно берут на работу пенсионеров.
«На „Авито Работе“ в Ярославской области в 14% опубликованных вакансий есть отметка „В том числе для пенсионеров“», — рассказали в компании.
Чаще всего работодатели размещают такие предложения в сферах:
доставки;
грузоперевозок и логистики;
в розничной и оптовой торговле;
строительства промышленных и инфраструктурных объектов;
общественного питания.
В «Авито» отметили, что по динамике увеличения количества вакансий с отметкой «В том числе для пенсионеров» в 2025 году по сравнению с 2024-м годом лидировали:
доставка, грузоперевозки и логистика (+132%);
ЖКХ и городская инфраструктура (+116%);
производство промышленного оборудования и станков (+112%);
бытовые и персональные услуги (+81%);
розничная и оптовая торговля (+70%).
Напомним, 2026 станет последним годом, когда пенсия наступит раньше 65 лет для мужчин и раньше 60 лет для женщин. Мы рассказали, кто сможет отправиться на заслуженный отдых.
А вы планируете работать на пенсии?