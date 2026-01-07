НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Остались без света
«Умные решения»
Автобус увяз в снегу
Кто ездит в Переславль на выходные
Новый МРОТ
Чек-лист важных обследований
Почему "Локомотив" проиграл
Сбили 13 БПЛА
Работа Вырос спрос на пенсионеров: где в Ярославской области охотно берут на работу зрелых сотрудников

Вырос спрос на пенсионеров: где в Ярославской области охотно берут на работу зрелых сотрудников

Топ сфер от аналитиков «Авито»

455
В Ярославской области назвали сферы, где на работу берут пенсионеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области назвали сферы, где на работу берут пенсионеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области назвали сферы, где на работу берут пенсионеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали сферы деятельности в Ярославской области, где охотно берут на работу пенсионеров.

«На „Авито Работе“ в Ярославской области в 14% опубликованных вакансий есть отметка „В том числе для пенсионеров“», — рассказали в компании.

Чаще всего работодатели размещают такие предложения в сферах:

  • доставки;

  • грузоперевозок и логистики;

  • в розничной и оптовой торговле;

  • строительства промышленных и инфраструктурных объектов;

  • общественного питания.

В «Авито» отметили, что по динамике увеличения количества вакансий с отметкой «В том числе для пенсионеров» в 2025 году по сравнению с 2024-м годом лидировали:

  • доставка, грузоперевозки и логистика (+132%);

  • ЖКХ и городская инфраструктура (+116%);

  • производство промышленного оборудования и станков (+112%);

  • бытовые и персональные услуги (+81%);

  • розничная и оптовая торговля (+70%).

Напомним, 2026 станет последним годом, когда пенсия наступит раньше 65 лет для мужчин и раньше 60 лет для женщин. Мы рассказали, кто сможет отправиться на заслуженный отдых.

А вы планируете работать на пенсии?

Да, не хочу сидеть дома
Не хочу, но придется
Ни за что
Я уже на пенсии и работаю
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пенсионер Вакансия Авито
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Все написали, только не написали Где берут в ярославской области
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем