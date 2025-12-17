Отправят ли вас на мороз? HR-директор объяснила, как оценить риски увольнения

Ваш отдел можно отдать на аутсорс, и раньше вы этого не делали, потому что берегли персонал и понимали, что на аутсорсе результат будет хуже.

Вы видите, что в отделе становится не так живо и не так напряженно. Как ни странно, чем тише обстановка и чем меньше работы, тем опаснее. Если работы много, задач не становится меньше, значит, жизнь идет и отдел приносит пользу.