Отправят ли вас на мороз? HR-директор объяснила, как оценить риски увольнения

В 2026-м эксперты прогнозируют серьезные сокращения. HR-директор Ольга Новгородова объяснила, как понять, кто в зоне риска и в каких компаниях планируются увольнения. Публикуем ее авторскую колонку в карточках для портала E1.RU.
Уволят ли именно вас? Хорошо бы нам научиться оценивать себя непредвзято. Совершенно точно 30% сотрудников уверены, что они отлично справляются со своими обязанностями и заменить их будет сложно. И что работу в случае чего они найдут быстро. Это не так.
Давайте научу оценивать риски увольнения/сокращения объективно, осознанно, адекватно и на пальцах.
Они — риски — бывают разными:
риски отрасли;
риски компании;
риски налогообложения;
риски отдела;
риски специалиста;
риски личные.
Если в каждом из разделов у вас более двух положительных ответов, это повод напрячься и задуматься.
Риски отрасли
Снижение объемов инвестиций, снижение государственных и частных программ поддержки, отказ от новых проектов.
Ваша отрасль не входит в перечень приоритетных для государства. На всякий случай: официально приоритетные отрасли — цифровизация, ИИ, новые материалы, космос, производство с высокой добавленной стоимостью, транспорт, оборонно-промышленный комплекс, социальные направления.
В отрасли от месяца к месяцу вводятся новые стандарты, отчетности, процесс регулирования становится всё более сложным.
Если были госзаказы и крупные партнеры, они задерживают платежи, увеличивают дебиторку и отказываются от проектов.
Отрицательная динамика выпуска продукции во всей отрасли.
Появляются активные дешевые зарубежные конкуренты. В основном, конечно, китайские.
Риски компании
Более полугода компания сокращает бытовые расходы без объяснений причин — от привычных корпоративов до содержания офиса.
Более квартала задерживают зарплаты, не выплачивают бонусы и урезают премии без объяснений причин.
Компания растит свою задолженность перед поставщиками и клиентами, заказов становится меньше, продаж становится меньше.
Вы чаще слышите отрывочные фразы от топ-менеджмента «кассовый разрыв», «режем косты» и «у вас нет знакомого кризис-менеджера?»
Акционеры и владельцы, которых вы прежде видели раз в год, стали приходить в офис регулярно и выглядят при этом растерянно и расстроенно.
Полностью остановлен поиск и найм новых сотрудников, не размещаются вакансии на ХХ.
Риски налогообложения
Если ваша компания с выручкой от 20 до 60 млн рублей, которая сейчас освобождена от НДС, по новым правилам обязана будет платить НДС, что увеличит налоговую нагрузку и усложнит бухгалтерскую отчетность.
Компания накапливает налоговую задолженность, она растет более трех месяцев, появляются доначисления и штрафы, корреспондентские требования со стороны ФНС без их оперативного урегулирования.
Компания прекращает инвестиции в налоговой безопасности, избегает налогового аудита и правовой поддержки.
Вы не видите никаких независимых аудиторов, проверок, финансовых консультаций, никакая сторонняя компания не консультирует вас по новым правилам, бухгалтерия и финансовая служба не проходят никакого дополнительного обучения.
На возникающие самые разные вопросы коллектива ни руководство, ни финансисты не отвечают конкретно, не дают объяснений.
Риски отдела
В любой компании в первую очередь сокращают отделы и направления, которые напрямую не приносят прибыли, это:
административный персонал и поддержка, секретариат, офис-менеджеры, административные помощники. Временно эти обязанности можно раскидать по другим сотрудникам;
маркетинг и PR, особенно те, кто занимается внешними коммуникациями и рекламными кампаниями, не приносящими быстрой отдачи;
HR и рекрутмент. При остановке найма новых сотрудников часто уменьшают или замораживают штат рекрутеров и HR-специалистов, особенно в больших компаниях;
в компаниях с ограниченными ресурсами сокращают научно-исследовательские и инновационные отделы, если они не связаны с текущими приоритетами выживания бизнеса;
в кризисных случаях может уменьшаться штат службы поддержки клиентов, особенно если есть возможность временно сократить качество сервиса или перевести часть задач на автоматизацию.
Ваш отдел можно отдать на аутсорс, и раньше вы этого не делали, потому что берегли персонал и понимали, что на аутсорсе результат будет хуже.
В отделе сменился руководитель, и взят он не из внутреннего резерва, а извне. Новая метла по-новому метет.
Вы видите, что в отделе становится не так живо и не так напряженно. Как ни странно, чем тише обстановка и чем меньше работы, тем опаснее. Если работы много, задач не становится меньше, значит, жизнь идет и отдел приносит пользу.
Риски специалиста
Когда вы уходите в отпуск, вас легко подменяют другие коллеги, и даже если вы особенно не подготовили инструкций, никто не звонит и не просит советов.
Вы выполняете то, что частично, пусть и не так качественно, может делать ИИ. Пишете тексты, собираете презентации, ведете социальные сети, юридически оформляете стандартные документы, проводите базовую аналитику.
Вы понимаете, что качественно простроенная 1С и СRM могут значительно упростить вашу работу.
Риски личные
Вы чаще раза в квартал уходите на длительные больничные или берете отпуск за свой счет. У вас часто болеет ребенок, подводит транспорт, рожает кошка, и вы опаздываете на работу с завидной регулярностью.
Вас не привлекают в общие крупные драйвовые проекты, которые требуют большой вовлеченности и, возможно, переработок.
Руководство стало чаще придираться к вашей работе, огрехи, которые прощались раньше, сейчас выносятся на повестку, проводится «фотография рабочего дня».
Вы выполняете свой KPI не больше чем на 50%, и причина этого не вы, а все остальные. Обстоятельства, экономика, иллюминаты.
Вас чаще вызывают на ковер и проводят беседы, указывают на ошибки. А ошибки за вас исправляет другой специалист.
Вы чувствуете совершенно определенным местом, что вас держат за неэффективного сотрудника и не верят в вашу профессиональную пользу.
Вы не можете, не хотите или не умеете внедрять в свою работу новые технологии, не хотите выходить за рамки должностной инструкции и отказываетесь выполнять работу другого человека, даже если это разовая просьба.
Ранее Ольга рассказывала, что ждет рынок труда в 2026 году. Почитайте также другие колонки эксперта, например, как правильно требовать повышения оклада, как устроена индексация зарплаты и как увольняться, чтобы тебя не прокляли. А недавно Ольга рассказывала, как отвечать на самый неудобный вопрос на собеседованиях.