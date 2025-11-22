НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Работа Более 100 тысяч на руки: в каких сферах в Ярославле легче всего найти подработку

Более 100 тысяч на руки: в каких сферах в Ярославле легче всего найти подработку

Публикуем топ профессий

129
Сколько работодатели платят за частичную занятость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько работодатели платят за частичную занятость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько работодатели платят за частичную занятость

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты сервиса «Авито Подработка» проанализировали, как в Ярославской области изменился спрос на частичную занятость. Публикуем рейтинг по Ярославской области.

Лидером стал вариант подработки в сфере такси. Спрос на водителей вырос на 68%. За частичную занятость сотрудникам предлагают около 110 тысяч в месяц.

Второе место заняла сфера розничной и оптовой торговли. Число предложений в этой сфере выросло на 35%. Работники получают в среднем 35 421 рублей в месяц за неполный рабочий день.

В топ-3 вошла и подработка в сфере общественного питания. Количество вакансий увеличилось на 17%. Труд сотрудников работодатели оценивают примерно в 35 тысяч рублей.

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин рассказал, почему в России растет спрос на вакансии с неполным рабочим днем.

«Частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику, а бизнесу — оперативно закрывать массовые задачи в период пикового спроса», — пояснил эксперт.

Специалисты также назвали топ подработок по России, в которых наблюдается динамика роста предложений. В этот список попали следующие сферы:

  • фитнес-клубы, спа и салоны красоты — 91% (труд оценивается в среднем в 61 тысячу рублей);

  • общественное питание — 54% (работодатели готовы заплатить 61 515 рублей);

  • розничная и оптовая торговля — 53% (средний заработок — 66 407 рублей);

  • банковские и финансовые услуги — 44% (сотрудникам обещают почти 62 тысячи рублей);

  • такси и пассажирские перевозки — 22% (водители могут получить более 100 тысяч рублей).

«Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки могут отличаться от средних данных», — поделились эксперты.

Также специалисты сервиса «Авито Подработка» рассказали о примерных зарплатах в этих сферах по Ярославской области:

  • продавец-кассир — 42 400 — 52 000 рублей в месяц;

  • курьер в общепите — до 5 020 рублей за смену;

  • водитель такси — до 10 000 рублей за смену или 120 000 — 150 000 в месяц.

Ранее мы публиковали список самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области, где не требуется опыт работы.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Подработка Вакансия Зарплата
