Более 100 тысяч в месяц: в Ярославле назвали самые высокооплачиваемые вакансии без опыта работы

Публикуем топ профессий

Эксперты сервиса «Авито Работа» назвали самые высокооплачиваемые вакансии для кандидатов без опыта. Публикуем рейтинг по Ярославской области.

Лидерами по размеру зарплаты стали вакансии курьеров. В среднем за полную ставку наниматели предлагали 188 тысяч рублей в месяц. С прошлого года показатель вырос на 28%.

Второе место в рейтинге заняли водители пассажирского транспорта. При фиксированном графике им обещали 131 тысячу рублей в месяц.

«Сюда мы относим специалистов, которые занимаются перевозкой пассажиров, соблюдением маршрута и графика движения, а также техническим обслуживанием транспортного средства», — отметили аналитики «Авито Работы».

Последней из тройки лидеров стала вакансия дорожного рабочего. Их средний заработок в Ярославской области оценили в 107 тысяч рублей в месяц.

«Итоговый доход зависит от региона, специфики задач и других факторов. Значения, рассчитанные сервисом могут отличаться от средних», — пояснили специалисты «Авито Работы».

Эксперты также привели список самых востребованных в России вакансий без опыта работы. Высокий спрос у нанимателей имеют:

  • изолировщики (средняя зарплата составила — 139,5 тысяч рублей в месяц);

  • отделочники (предлагали заработок размером в 113,5 тысяч рублей месяц);

  • ремонтники (им готовы заплатить около 92 тысяч рублей за месяц работы);

  • работник кухни (средняя зарплата — 73 тысячи рублей в месяц);

  • зоотехник (им обещали 85 тысяч рублей в месяц).

«Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

Ранее мы публиковали список самых высокооплачиваемых почасовых вакансий в Ярославле.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Гость
1 час
Инвалиды получают 14тысяч рублей что помереть можно. На эти деньги г Ярославль
доме лотосп
1 час
а на какие данные опираются эксперты авито работа? вы почему это не указали? можно все что душе угодно назвать и выдавать это за действительность. попробуйте себя курьерами или водителями прежде чем говорить, сколько они реально зарабатывают 🤮🤮🤮
Читать все комментарии
