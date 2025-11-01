Более 100 тысяч в месяц: в Ярославле назвали самые высокооплачиваемые вакансии без опыта работы

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии без опыта работы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Эксперты сервиса «Авито Работа» назвали самые высокооплачиваемые вакансии для кандидатов без опыта. Публикуем рейтинг по Ярославской области.

Лидерами по размеру зарплаты стали вакансии курьеров. В среднем за полную ставку наниматели предлагали 188 тысяч рублей в месяц. С прошлого года показатель вырос на 28%.

Второе место в рейтинге заняли водители пассажирского транспорта. При фиксированном графике им обещали 131 тысячу рублей в месяц.

«Сюда мы относим специалистов, которые занимаются перевозкой пассажиров, соблюдением маршрута и графика движения, а также техническим обслуживанием транспортного средства», — отметили аналитики «Авито Работы».

Последней из тройки лидеров стала вакансия дорожного рабочего. Их средний заработок в Ярославской области оценили в 107 тысяч рублей в месяц.

«Итоговый доход зависит от региона, специфики задач и других факторов. Значения, рассчитанные сервисом могут отличаться от средних», — пояснили специалисты «Авито Работы».

Эксперты также привели список самых востребованных в России вакансий без опыта работы. Высокий спрос у нанимателей имеют:

изолировщики (средняя зарплата составила — 139,5 тысяч рублей в месяц);

отделочники (предлагали заработок размером в 113,5 тысяч рублей месяц);

ремонтники (им готовы заплатить около 92 тысяч рублей за месяц работы);

работник кухни (средняя зарплата — 73 тысячи рублей в месяц);

зоотехник (им обещали 85 тысяч рублей в месяц).

«Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.