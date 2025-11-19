«Мы не умаляем значение нянь, но обидно»: воспитатели в Ярославской области показали реальные зарплаты

Ярославские воспитатели показали свои зарплаты Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Воспитатели из Ярославской области показали свои реальные зарплаты. В редакцию 76.RU обратилась сотрудница одного из образовательных комплексов в Ростове Великом. По ее словам, воспитатели не почувствовали повышения зарплат после реорганизации школ и детсадов.

«Очень бы хотелось узнать, что будет с зарплатами у воспитателей? Вот уже начались скандалы: аванс у воспитателя — 9256 рублей, младший воспитатель, уборщица — 16 тысяч. Где обещанная зарплата — средняя по региону?», — задалась вопросом жительница Ростова в конце октября.

В середине ноября женщина поделилась расчетными листами сотрудников за октябрь 2025 года. В одном из документов указана зарплата воспитателя третьего уровня. В качестве аванса было выплачено 9 тысяч 337 рублей 18 копеек. Зарплата, с учетом оклада, ежемесячной доплаты, доплаты за совместительство и ежемесячных стимулирующих выплат составила 22 тысячи 89 рублей 61 копейку. Суммарно воспитатель третьей категории за работу в октябре 2025 года получил 31 тысячу 426 рублей 79 копеек после вычета НДФЛ (до вычета налога — 36 тысяч 122 рубля 79 копеек).

Расчетный лист воспитателя третьего уровня Источник: читатель 76.RU

Еще один расчетный лист принадлежит младшему воспитателю. За тот же срок работы сотруднице начислили чуть больше денег, чем ее коллеге с квалификацией выше.

Аванс младшего воспитателя составил 16 тысяч 533 рубля 10 копеек. В день зарплаты было начислено 18 тысяч 279 рублей 37 копеек. Всего с учетом оклада, ежемесячной доплаты и доплаты за совместительство за октябрь 2025 года специалист получил на руки 34 тысячи 812 рублей 47 копеек (до вычета НДФЛ — 40 тысяч 14 рублей 47 копеек).

Так выглядит зарплата младшего воспитателя в учреждении за октябрь 2025 года Источник: читательница 76.RU

По словам читательницы 76.RU, специалисты учреждения недовольны сложившейся ситуацией. Они требуют повышения зарплаты.

«Воспитатели собираются писать Бастрыкину. Мы рады за нянь, но воспитатель — это человек с образованием, человек подтверждающий свое образование категорией, проходящий курсы повышения квалификации, воспитывающий и обучающий детей, несущий за них ответственность, получает меньше няни, которая несет ответственность за посуду, тряпки. Мы не умаляем значение наших нянь, но и нам обидно», — объяснила женщина позицию воспитателей в Ростове Великом.

Что говорят власти

Ранее этот вопрос поднимался на заседании комитета Ярославской областной Думы. Депутат Елена Кузнецова озвучила проблему того, что воспитатели в детских садах не почувствовали повышения зарплат, в то время как няни стали получать больше денег.

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода в ответ заявила, что за девять месяцев 2026 года средняя зарплата воспитателей по региону составила 50 тысяч 667 рублей, назвав статистику прозрачной. А также заявила, что зарплата любого работника складывается из должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.

«Поэтому здесь зависит и от стажа, и от того, на какую категорию аттестован работник. Тут спектр таких моментов. Сейчас очень внимательно муниципальные руководители анализируют заработные платы как младших воспитателей, так и воспитателей для того, чтобы найти золотую средину для всех», — ответила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Министр сообщила, что в 2026 году начнет действовать новая система оплаты труда, которая коснется учителей и воспитателей. По планам зарплаты должны вырасти.

Нянечкам первым должны были повысить зарплаты

Ранее мы делали текст о том, как изменится зарплата учителей после объединений учреждений в регионе. Тогда в региональном Минобре пояснили, что образовательные комплексы фактически заработали с 1 октября. Перерасчета в зарплате на тот момент не было, поскольку плату за октябрь должны были начислить 15 ноября.

Редакции 76.RU в областном Минобре сообщили, по итогам работы пилотных образовательных комплексов, созданных в 2024 году, уровень оплаты труда административного и вспомогательного персонала вырос на 45-60%. О том, что после оптимизации зарплаты в первую очередь повысят нянечкам детсадов и среднему персоналу, было известно изначально. Это была одна из целей реорганизации, о которой неоднократно заявлял губернатор Михаил Евраев.