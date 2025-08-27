«Мадам Моне»: российский врач стала востребованной художницей за рубежом — она изменила жизнь после смерти матери

Вера Персиянова кардинально поменяла свою жизнь: бросила работу в сфере медицины, стала рисовать картины и расписывать стены Источник: Вера Персиянова

Вера Персиянова всю жизнь прожила в Новосибирске. Медик по образованию, она работала врачом в сельской больнице, потом — в Центре по борьбе со СПИДом и занималась научной работой. В 2012 году Вера круто изменила свою жизнь: поехала в Камбоджу, обучилась живописи, перезнакомилась с иностранцами и начала писать на заказ. На сегодняшний день ее картины уже разошлись по всему миру. В интервью нашим коллегам из NGS.RU Вера Персиянова рассказала, почему перевернула размеренную жизнь с ног на голову, как начала зарабатывать рисованием и что в русской художнице нашли ее зарубежные друзья.

«Жизнь очень хрупка»

Вера Персиянова начала новую жизнь в 47 лет Источник: Вера Персиянова

Большую часть жизни Вера Персиянова проработала в области медицины. После окончания вуза в 1989 году она попала в районную больницу, потом была единственным врачом в селе, в 90-х родила сына и перебралась в Новосибирск в областной Центр по борьбе со СПИДом. Параллельно Вера поступила в аспирантуру и занималась научной работой в Институте клинической иммунологии.

Науке Вера посвятила почти 15 лет. А после смерти матери поняла, что финал может застать врасплох, и как важно успеть реализовать себя.

«Мама вела здоровый образ жизни, но ее сразил рак. Я поняла, что жизнь очень хрупка, может закончиться в любой момент, и, если я что-то хочу и не делаю, самое время сделать это. Я решила попробовать исполнить мечту, выбрала мастер-класс по живописи у русской художницы в Камбодже», — вспоминает Вера Персиянова.

«Решила подумать, как мне жить»

Основы живописи Вера освоила в Камбодже, потом практиковалась в Новосибирске Источник: Вера Персиянова

За десятидневный курс в Камбодже Вера освоила азы рисования маслом. Набивать руку пришлось самостоятельно в Новосибирске, помогали видеокурсы.

«В институт я возвращаться не хотела, даже в страховой компании работала, но там тоже было очень тоскливо. Я вообще не понимала, что мне делать дальше. Решила съездить на зиму в Камбоджу, у моря посидеть, подумать, как мне жить. У меня денег было на два месяца, и я там совсем никого не знала», — рассказывает о своей авантюре художница.

Освоиться ей помогло знание французского. Оказалось, что в Камбодже много туристов из Франции, очень скоро у Веры появились новые знакомства. При этом она продолжала рисовать и иногда показывала свои картины посетителям местного бара.

«Там был французский отель, мне предложили нарисовать для них серию картин, чтобы украсить его. Это был мой первый крупный заказ. Потом хозяин бара предложил расписать стену. Отель заплатил мне 1000 долларов. Этих денег там хватит на полгода жизни», — рассказывает Вера о первых заработках.

Она осталась жить в Камбодже, разрисовывая стены в барах, ресторанах, отелях и бассейнах. Иностранные туристы стали заказывать у нее портреты, покупать готовые картины. Появились приглашения в другие города. На некоторые заказы даже проводили предварительный отбор художников.

«Был заказ — две стенки, проходил кастинг, они выбрали меня. Я оформила их рыбами из мультфильма „В поисках Немо“, бассейн. За этот проект мне тоже заплатили 1000 долларов, я его делала около недели», — вспоминает Вера.

С туристов больших денег за свое творчество Вера Персиянова не просила: картины уходили за 5–10 долларов, портреты на заказ — от 100 долларов.

«Эх, дороги…»

Вера рисовала портреты своих друзей Источник: Вера Персиянова Людям творчество россиянки пришлось по душе Источник: Вера Персиянова

Однажды знакомый француз предложил Вере разрисовать ресторан в провинции Бордо. Она согласилась оформить деревянную стену длиной в 14 метров и высотой около 3 метров. При этом владелец заведения дал русской художнице полною свободу творчества.

«Он сказал: делай что хочешь. У меня был воздушный шар, речка Дордонь, которая такого чайного цвета, очень красивая, замок Бейнак. Продолжила перспективу ресторана и нарисовала там хозяина. Он был счастлив. Они меня в шутку стали называть мадам Моне», — смеется художница.

Та самая стена в ресторане в провинции Бордо Источник: Вера Персиянова

Иностранцы относились к Вере с интересом и уважением. Для некоторых она стала проводником русской культуры. Вера вспоминает, как в ресторане во Франции знакомый захотел спеть русскую песню. Сибирячка по традиции ожидала услышать «Калинку-малинку» или «Во поле береза стояла», но француз удивил.

«Он мне спел один куплет „Эх, дороги“. Я просто офигела. Он говорит: „Я знаю только один куплет“. Я говорю: „Давай я второй напишу транскрипцией“. Написала, и мы вместе спели эту песню. Такие моменты для меня просто какое-то сокровище. Где-то в какой-то глубинке во Франции, в ресторане сидишь с французом и поешь вместе „Эх, дороги“ на русском», — делится трогательными воспоминаниями Вера Персиянова.

«Что душа просит, то и рисую»

Сейчас, кроме творчества, у Веры нет других доходов. Она говорит, что большого коммерческого успеха не добилась, но и цели перед собой такой не ставила. Все клиенты появлялись в основном случайно, через знакомых или социальные сети, работало сарафанное радио.

На сегодняшний день Вера нарисовала более сотни картин в разных жанрах: портреты, пейзажи. При этом классифицировать свое творчество никогда не пыталась.

«Поскольку я художница без образования, я в этом не очень разбираюсь. Миксую абстракцию с портретом. Что душа просит, то рисую. Но портреты — это моя страсть, потому что лица просто невероятные у людей. Я что-то вижу в людях и могу это передать», — делится собеседница NGS.RU.

С начала 2025 года Вера живет в Новосибирске. Говорит, устала от Нового года под пальмами, поэтому решила вернуться. Сейчас бывший медик осваивает новые творческие направления: увлеклась цифровой живописью. О сделанном когда-то выборе Вера не жалеет. Говорит, что счастлива.

