НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

ю-з.

 749мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Приехала звезда «Папиных дочек»
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Ярославский бренд покорил Россию
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Какие обследования пройти осенью
Где остались места в 10-е классы
Концерт секс-символа молодежи
Нехватка мест в школах
Как легально увеличить пенсию
Работа Истории «Мадам Моне»: российский врач стала востребованной художницей за рубежом — она изменила жизнь после смерти матери

«Мадам Моне»: российский врач стала востребованной художницей за рубежом — она изменила жизнь после смерти матери

Картины Веры Персияновой разошлись по всему миру

276
Написать комментарий
Вера Персиянова кардинально поменяла свою жизнь: бросила работу в сфере медицины, стала рисовать картины и расписывать стены | Источник: Вера ПерсияноваВера Персиянова кардинально поменяла свою жизнь: бросила работу в сфере медицины, стала рисовать картины и расписывать стены | Источник: Вера Персиянова

Вера Персиянова кардинально поменяла свою жизнь: бросила работу в сфере медицины, стала рисовать картины и расписывать стены

Источник:

Вера Персиянова

Вера Персиянова всю жизнь прожила в Новосибирске. Медик по образованию, она работала врачом в сельской больнице, потом — в Центре по борьбе со СПИДом и занималась научной работой. В 2012 году Вера круто изменила свою жизнь: поехала в Камбоджу, обучилась живописи, перезнакомилась с иностранцами и начала писать на заказ. На сегодняшний день ее картины уже разошлись по всему миру. В интервью нашим коллегам из NGS.RU Вера Персиянова рассказала, почему перевернула размеренную жизнь с ног на голову, как начала зарабатывать рисованием и что в русской художнице нашли ее зарубежные друзья.

«Жизнь очень хрупка»

Вера Персиянова начала новую жизнь в 47 лет | Источник: Вера ПерсияноваВера Персиянова начала новую жизнь в 47 лет | Источник: Вера Персиянова

Вера Персиянова начала новую жизнь в 47 лет

Источник:

Вера Персиянова

Большую часть жизни Вера Персиянова проработала в области медицины. После окончания вуза в 1989 году она попала в районную больницу, потом была единственным врачом в селе, в 90-х родила сына и перебралась в Новосибирск в областной Центр по борьбе со СПИДом. Параллельно Вера поступила в аспирантуру и занималась научной работой в Институте клинической иммунологии.

Науке Вера посвятила почти 15 лет. А после смерти матери поняла, что финал может застать врасплох, и как важно успеть реализовать себя.

«Мама вела здоровый образ жизни, но ее сразил рак. Я поняла, что жизнь очень хрупка, может закончиться в любой момент, и, если я что-то хочу и не делаю, самое время сделать это. Я решила попробовать исполнить мечту, выбрала мастер-класс по живописи у русской художницы в Камбодже», — вспоминает Вера Персиянова.

«Решила подумать, как мне жить»

Основы живописи Вера освоила в Камбодже, потом практиковалась в Новосибирске | Источник: Вера ПерсияноваОсновы живописи Вера освоила в Камбодже, потом практиковалась в Новосибирске | Источник: Вера Персиянова

Основы живописи Вера освоила в Камбодже, потом практиковалась в Новосибирске

Источник:

Вера Персиянова

За десятидневный курс в Камбодже Вера освоила азы рисования маслом. Набивать руку пришлось самостоятельно в Новосибирске, помогали видеокурсы.

«В институт я возвращаться не хотела, даже в страховой компании работала, но там тоже было очень тоскливо. Я вообще не понимала, что мне делать дальше. Решила съездить на зиму в Камбоджу, у моря посидеть, подумать, как мне жить. У меня денег было на два месяца, и я там совсем никого не знала», — рассказывает о своей авантюре художница.

Освоиться ей помогло знание французского. Оказалось, что в Камбодже много туристов из Франции, очень скоро у Веры появились новые знакомства. При этом она продолжала рисовать и иногда показывала свои картины посетителям местного бара.

Помимо живописи Вера освоила и технику граффити | Источник: Вера ПерсияноваПомимо живописи Вера освоила и технику граффити | Источник: Вера Персиянова
Одним из первых крупных заказов была роспись стены в камбоджийском кафе | Источник: Вера ПерсияноваОдним из первых крупных заказов была роспись стены в камбоджийском кафе | Источник: Вера Персиянова
Настенная живопись русской художницы понравилась местным | Источник: Вера ПерсияноваНастенная живопись русской художницы понравилась местным | Источник: Вера Персиянова
+2
Вера оформила стену во французском отеле в Камбодже | Источник: Вера ПерсияноваВера оформила стену во французском отеле в Камбодже | Источник: Вера Персиянова
На каждый проект у художницы уходило до двух недель | Источник: Вера ПерсияноваНа каждый проект у художницы уходило до двух недель | Источник: Вера Персиянова

«Там был французский отель, мне предложили нарисовать для них серию картин, чтобы украсить его. Это был мой первый крупный заказ. Потом хозяин бара предложил расписать стену. Отель заплатил мне 1000 долларов. Этих денег там хватит на полгода жизни», — рассказывает Вера о первых заработках.

Она осталась жить в Камбодже, разрисовывая стены в барах, ресторанах, отелях и бассейнах. Иностранные туристы стали заказывать у нее портреты, покупать готовые картины. Появились приглашения в другие города. На некоторые заказы даже проводили предварительный отбор художников.

«Был заказ — две стенки, проходил кастинг, они выбрали меня. Я оформила их рыбами из мультфильма „В поисках Немо“, бассейн. За этот проект мне тоже заплатили 1000 долларов, я его делала около недели», — вспоминает Вера.

С туристов больших денег за свое творчество Вера Персиянова не просила: картины уходили за 5–10 долларов, портреты на заказ — от 100 долларов.

«Эх, дороги…»

Вера рисовала портреты своих друзей | Источник: Вера ПерсияноваВера рисовала портреты своих друзей | Источник: Вера Персиянова

Вера рисовала портреты своих друзей

Источник:

Вера Персиянова

Людям творчество россиянки пришлось по душе | Источник: Вера ПерсияноваЛюдям творчество россиянки пришлось по душе | Источник: Вера Персиянова

Людям творчество россиянки пришлось по душе

Источник:

Вера Персиянова

Однажды знакомый француз предложил Вере разрисовать ресторан в провинции Бордо. Она согласилась оформить деревянную стену длиной в 14 метров и высотой около 3 метров. При этом владелец заведения дал русской художнице полною свободу творчества.

«Он сказал: делай что хочешь. У меня был воздушный шар, речка Дордонь, которая такого чайного цвета, очень красивая, замок Бейнак. Продолжила перспективу ресторана и нарисовала там хозяина. Он был счастлив. Они меня в шутку стали называть мадам Моне», — смеется художница.

Та самая стена в ресторане в провинции Бордо | Источник: Вера ПерсияноваТа самая стена в ресторане в провинции Бордо | Источник: Вера Персиянова

Та самая стена в ресторане в провинции Бордо

Источник:

Вера Персиянова

Иностранцы относились к Вере с интересом и уважением. Для некоторых она стала проводником русской культуры. Вера вспоминает, как в ресторане во Франции знакомый захотел спеть русскую песню. Сибирячка по традиции ожидала услышать «Калинку-малинку» или «Во поле береза стояла», но француз удивил.

«Он мне спел один куплет „Эх, дороги“. Я просто офигела. Он говорит: „Я знаю только один куплет“. Я говорю: „Давай я второй напишу транскрипцией“. Написала, и мы вместе спели эту песню. Такие моменты для меня просто какое-то сокровище. Где-то в какой-то глубинке во Франции, в ресторане сидишь с французом и поешь вместе „Эх, дороги“ на русском», — делится трогательными воспоминаниями Вера Персиянова.

«Что душа просит, то и рисую»

Портреты&nbsp;— главная страсть художницы | Источник: Вера ПерсияноваПортреты&nbsp;— главная страсть художницы | Источник: Вера Персиянова
Что-то Вера рисовала исключительно для себя | Источник: Вера ПерсияноваЧто-то Вера рисовала исключительно для себя | Источник: Вера Персиянова
Некоторые работы были под заказ | Источник: Вера ПерсияноваНекоторые работы были под заказ | Источник: Вера Персиянова
Стоимость одного портрета начинается от 100 долларов | Источник: Вера ПерсияноваСтоимость одного портрета начинается от 100 долларов | Источник: Вера Персиянова
Иностранцы зачастую покупали уже готовые картины сибирячки | Источник: Вера ПерсияноваИностранцы зачастую покупали уже готовые картины сибирячки | Источник: Вера Персиянова
Сегодня полотна художницы из Новосибирска разъехались по 20 странам | Источник: Вера ПерсияноваСегодня полотна художницы из Новосибирска разъехались по 20 странам | Источник: Вера Персиянова
+1
Творчество стало для Веры идеальным способом заработка | Источник: Вера ПерсияноваТворчество стало для Веры идеальным способом заработка | Источник: Вера Персиянова

Сейчас, кроме творчества, у Веры нет других доходов. Она говорит, что большого коммерческого успеха не добилась, но и цели перед собой такой не ставила. Все клиенты появлялись в основном случайно, через знакомых или социальные сети, работало сарафанное радио.

На сегодняшний день Вера нарисовала более сотни картин в разных жанрах: портреты, пейзажи. При этом классифицировать свое творчество никогда не пыталась.

«Поскольку я художница без образования, я в этом не очень разбираюсь. Миксую абстракцию с портретом. Что душа просит, то рисую. Но портреты — это моя страсть, потому что лица просто невероятные у людей. Я что-то вижу в людях и могу это передать», — делится собеседница NGS.RU.

С начала 2025 года Вера живет в Новосибирске. Говорит, устала от Нового года под пальмами, поэтому решила вернуться. Сейчас бывший медик осваивает новые творческие направления: увлеклась цифровой живописью. О сделанном когда-то выборе Вера не жалеет. Говорит, что счастлива.

О решении стать художником Вера не жалеет | Источник: Вера ПерсияноваО решении стать художником Вера не жалеет | Источник: Вера Персиянова
Творчество стало для нее источником впечатлений | Источник: Вера ПерсияноваТворчество стало для нее источником впечатлений | Источник: Вера Персиянова
Сейчас сибирячка осваивает цифровую живопись | Источник: Вера ПерсияноваСейчас сибирячка осваивает цифровую живопись | Источник: Вера Персиянова
+1
И планирует дальше развиваться в своем творчестве | Источник: Вера ПерсияноваИ планирует дальше развиваться в своем творчестве | Источник: Вера Персиянова

«Конечно, мне не удалось заработать кучу денег или стать какой-то звездой, но у меня много хороших картин, у меня много интересных людей, которых я рисовала. Жизнь поменялась, как я и хотела. В эмоциональном плане я преуспела очень хорошо. А поскольку для меня жизнь — это именно впечатления, воспоминания, эмоции, то это „Бинго!“», — резюмирует художница.

ПО ТЕМЕ
Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Работа Творчество Путешествие Рисование
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление