Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня

Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня

Рассказываем об опасностях расторжения трудового договора для сотрудника и работодателя

У наемного работника очень много прав, а у работодателя — обязанностей

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

У наемного работника очень много прав, а у работодателя — обязанностей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни увольнялся по собственному желанию и знает, что это достаточно простая процедура. Но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать как работнику, так и работодателю, чтобы чувствовать себя в безопасности. Об этих нюансах в авторской колонке для портала E1.RU рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева Кирилл Балицкий.

Кирилл БалицкийКирилл Балицкий
Кирилл Балицкий

доцент кафедры трудового права УрГЮУ

Увольняйтесь добровольно, а не по принуждению!

Прежде всего увольнение по собственному желанию должно быть добровольным со стороны работника, то есть он сам по каким-либо причинам должен решить расторгнуть трудовой договор.

Если работодатель принуждает работника к такому увольнению, на юридическом языке это называется «несоответствие между волей и волеизъявлением», и работник имеет право оспорить увольнение «по собственному желанию» в ситуации, когда такого желания у него в действительности не было.

Обстоятельства произошедшего будет устанавливать суд, и, если факт принуждения подтвердится, увольнение будет признано незаконным.

Важно отметить: если раньше обязанность доказать наличие принуждения возлагалась на работника, сейчас всё чаще в дополнение к этому еще и работодатель обязан доказать отсутствие принуждения, что существенно усложняет его позицию по таким трудовым спорам. Более того, в последнее время суды стали квалифицировать как принуждение работника к увольнению такие фразы работодателя, как, например, «иначе будешь уволен за прогул» и «уходи по собственному или уволим в связи с непрохождением испытательного срока».

Таким образом, если раньше работодатель мог спокойно проявить свою добрую волю и в случае совершения работником прогула предложить ему бесконфликтный вариант прекращения трудовых отношений, сейчас это становится для него опасным.

А вас когда-нибудь принуждали к увольнению?

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

А вас когда-нибудь принуждали к увольнению?

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Начальник должен поуговаривать вас остаться

Также в последние годы появился целый массив судебной практики, когда суды признают увольнение работника по собственному желанию незаконным в ситуации, когда он действительно вручил работодателю заявление об увольнении без принуждения, но работодатель не выяснил причины, почему работник принял такое решение, не помог ему с поиском нового места работы и не разъяснил юридические последствия написания заявления об увольнении.

Кирилл Балицкий

Так бывает, когда работник является лицом с семейными обязанностями, например, одинокой многодетной мамой со сложными бытовыми и жизненными условиями.

Кирилл Балицкий

доцент кафедры трудового права УрГЮУ

С другой стороны, бывает, что работник вручает работодателю заявление об увольнении лично или отправляет почтой, а потом в суде выясняется, что на документе стоит не его подпись. Есть большая вероятность, что в результате таких недобросовестных действий работника он будет восстановлен в должности, а компания будет вынуждена выплатить ему средний заработок с момента незаконного увольнения до даты вынесения решения суда.

Можно ли передумать?

Работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении, которое он вручил работодателю. Трудовой кодекс России не устанавливает форму того, как именно работник может реализовать это право, следовательно, это может быть как письменное заявление об отзыве поданного ранее заявления об увольнении, так и, например, сообщение в мессенджере, отправленное директору организации.

Главное, чтобы у работника потом было подтверждение, что он отозвал свое заявление об увольнении до истечения срока предупреждения работодателя о своем намерении расторгнуть трудовой договор.

Кстати, в ряде случаев суды признают за работником возможность сделать это не до окончания рабочего дня (например, до 18:00), а до истечения календарного дня (до 23:59).

А вы увольнялись по собственному желанию?

Да, недавно
Да, это было давно
Сам пока не увольнялся

Почитайте также колонку Кирилла Балицкого о сложностях при увольнении с работы по воле начальства.

При увольнении важно соблюдать не только закон, но и правила человеческого общения — почитайте колонку HR-директора на эту тему.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кирилл Балицкий
Кирилл Балицкий
Трудовое право
