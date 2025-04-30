Стали зарабатывать больше: эксперты назвали зарплаты программистов в Ярославской области

Спрос на программистов начал падать в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











ИТ-профессии являются одними из самых востребованных на рынке труда. Эксперты Hh.ru провели исследование и назвали средние зарплаты разных специалистов этой сферы в Ярославской области.

«Наём ИТ-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024-м. Грамотные и опытные специалисты теперь „стоят“ больше, чем еще годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх», — сообщила руководитель пресс-службы Hh.ru центрального и северо-западного филиалов Мария Бузунова.

Зарплаты ИТ-специалистов

Программист, разработчик — 183 000 рублей;

руководитель проектов — 150 300 рублей;

специалист технической поддержки — 66 600;

дизайнер, художник — 99 800 рублей;

аналитик — 129 600 рублей;

системный администратор — 99 400 рублей;

менеджер продукта — 149 800 рублей;

специалист по информационной безопасности — 106 700 рублей;

тестировщик — 120 600 рублей;

системный аналитик — 200 000 рублей;

BI-аналитик, аналитик данных — 164 500 рублей;

бизнес-аналитик — 150 000 рублей;

DevOps-инженер — 252 700 рублей;

руководитель группы разработки — 289 300 рублей;

методолог — 121 700 рублей;

системный инженер — 115 900 рублей;

дата-сайентист — 275 000 рублей.

Дата-сайентист — это специалист, который работает с данными и решает поставленные задачи.

Сетевой инженер — 153 800 рублей;

технический директор (CTO) — 219 400 рублей;

продуктовый аналитик — 150 000 рублей;

технический писатель — 120 000 рублей;

руководитель отдела аналитики — 190 000 рублей;

арт-директор, креативный директор — 130 000 рублей;

гейм-дизайнер — 110 000 рублей;

директор по информационным технологиям (CIO) — 250 000 рублей.

Эксперты утверждают, средний доход российского айтишника вырос на 12 тыс. рублей, превысив порог 97 тыс. Однако спрос на таких специалистов упал. Ярославская область не стала исключением. Востребованность упала на 35%.

«ИТ-рынок всё больше готов платить за ум, опыт и знания. Массовая гонка зарплат в ИТ-сфере утихает, и ей на замену приходит более спокойный наём с серьезным отбором по компетенциям», — отмечает руководитель пресс-службы Hh.ru центрального и северо-западного филиалов Мария Бузунова.

Также эксперты утверждают, что работодатели стали чаще искать ИТ-специалистов, которые могли бы работать удаленно.

«Если в 2024 году удаленщикам готовы были платить 81,3 тысячи рублей, то сейчас уже 103 тысячи», — сообщили эксперты Hh.ru