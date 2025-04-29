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Чем опасна сидячая работа
Здоровье Как избежать болезней из-за сидячей работы: топ-4 советов от ярославского специалиста

Как избежать болезней из-за сидячей работы: топ-4 советов от ярославского специалиста

Прочитайте, если ваша работа привязывает вас к рабочему столу

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2 комментария
Чем опасная сидячая работа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧем опасная сидячая работа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем опасная сидячая работа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы частно слышим, как вредна сидячая работа, из-за которой может возникнуть множество разных заболеваний. Но что делать, если офисный стул — ваш постоянный спутник?

Сергей Яковлев, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Ярославской области, поделился четырьмя простыми, но действенными советами, как сохранить здоровье, не покидая рабочего места.

  1. Первая рекомендация — здоровое питание на рабочем месте. Нерегулярное питание, переедание после работы, малоподвижный образ жизни приводят к заболеваниям ЖКТ, стрессу и лишнему весу.

  2. Второй совет — физическая активность. Если большую часть дня проводить в сидячем положении перед экраном компьютера, можно со временем заработать целый комплекс хронических заболеваний. Достаточно выполнять элементарные правила — чаще моргать во время работы за компьютером, пить больше жидкости, периодически делать гимнастику для глаз — каждый час по пять минут, гулять в обеденный перерыв.

  3. Третий совет — отказ от курения. Курильщики, как правило, болеют чаще, чем некурящие.

  4. Четвертая рекомендация — старайтесь управлять стрессом. Стресс приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как депрессия, болезни сердца, диабет и ожирение. Стресс на рабочем месте оказывает самое пагубное влияние на здоровье. Ведь самое опасное в стрессе на работе — это продолжительность и отсутствие возможности адекватной реакции на раздражитель.

Главный специалист по медицинской профилактике Сергей Яковлев отметил, что здоровье сотрудников напрямую отражается на успешности компании.

«Специалисты подсчитали, что ежегодные потери экономики России от неблагоприятных условий труда, к которым относятся досрочная пенсия, больничные листы и реабилитация, составляет 1,4% от внутреннего валового продукта, а прямые потери российских компаний по причине временной нетрудоспособности работников достигают 23 миллиардов долларов».

<p>Сергей Яковлев </p><p>Сергей Яковлев </p>

По данным ВОЗ, меры по охране здоровья сотрудников помогают сократить на одну треть продолжительность их отсутствия на рабочем месте по болезни.

Сергей Яковлев

главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Ярославской области

Вопрос для сотрудников офисов: вам удается найти время для разминки в рабочее время?

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Кристина Геворкян
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Комментарии
2
Гость
1 час
Верховная власть избавит нас от сидячей работы, все силы планируют направить на привлечение нас к станку, а там не посидишь
Гость
15 минут
А нам наоборот запрещено садиться, даже стулья все убрали. Как рабы . А если присел или в туалет лишний раз то штраф
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