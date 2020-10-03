«Повернула и не посмотрела»: в центре Ярославля мотоциклистка влетела в автомобиль. Видео

В центре Ярославля днём 2 октября произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась на Первомайской улице в 15.45. Мотоциклистка врезалась в «Ладу», а после этого наехала на припаркованную иномарку. За рулём отечественного автомобиля находилась 53-летняя женщина.



Очевидцы сняли видео с места пришествия через несколько минут после столкновения.