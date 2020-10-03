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«Повернула и не посмотрела»: в центре Ярославля мотоциклистка влетела в автомобиль. Видео

В каком состоянии девушка

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Авария произошла в самом центре Ярославля&nbsp;

Авария произошла в самом центре Ярославля 

В центре Ярославля мотоциклистка врезалась в автомобиль

В центре Ярославля днём 2 октября произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась на Первомайской улице в 15.45. Мотоциклистка врезалась в «Ладу», а после этого наехала на припаркованную иномарку. За рулём отечественного автомобиля находилась 53-летняя женщина.

Очевидцы сняли видео с места пришествия через несколько минут после столкновения.

Подслушано у водителей / vk.com

На кадрах видно, как спасатели моют дорогу из шланга, на место уже приехали сотрудники Госавтоинспекции. Мы позвонили в полицию, чтобы узнать, в каком состоянии байкерша.

— В результате аварии 42-летняя девушка, сидевшая за рулём мотоцикла, доставлена в больницу. Она нуждается в амбулаторном лечении, — уточнили в УМВД Ярославской области.

В соцсетях стали обсуждать аварию.

— Её девушка на авто подрезала. Она из правого ряда на парковку повернула, а в зеркала не смотрела, — поделилась мнением Ирина.

Напомним, накануне произошло другое ДТП. Вечером 1 октября на улице Гагарина, у троллейбусного депо, мотоцикл влетел в легковушку. В аварии погибли два человека.

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