«Повернула и не посмотрела»: в центре Ярославля мотоциклистка влетела в автомобиль. Видео

В центре Ярославля мотоциклистка врезалась в автомобиль
В центре Ярославля днём 2 октября произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась на Первомайской улице в 15.45. Мотоциклистка врезалась в «Ладу», а после этого наехала на припаркованную иномарку. За рулём отечественного автомобиля находилась 53-летняя женщина.
Очевидцы сняли видео с места пришествия через несколько минут после столкновения.
Подслушано у водителей / vk.com
На кадрах видно, как спасатели моют дорогу из шланга, на место уже приехали сотрудники Госавтоинспекции. Мы позвонили в полицию, чтобы узнать, в каком состоянии байкерша.
— В результате аварии 42-летняя девушка, сидевшая за рулём мотоцикла, доставлена в больницу. Она нуждается в амбулаторном лечении, — уточнили в УМВД Ярославской области.
В соцсетях стали обсуждать аварию.
— Её девушка на авто подрезала. Она из правого ряда на парковку повернула, а в зеркала не смотрела, — поделилась мнением Ирина.
Напомним, накануне произошло другое ДТП. Вечером 1 октября на улице Гагарина, у троллейбусного депо, мотоцикл влетел в легковушку. В аварии погибли два человека.