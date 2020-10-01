«Труп, закрученный в узел»: в страшном ДТП в Ярославле погибли мужчина и женщина

В Ярославле вечером 1 октября случилось страшное ДТП. На улице Гагарина, у троллейбусного депо, мотоцикл влетел в легковушку. Очевидцы сообщают о двух погибших.

— Проезжал мимо, кошмар. Мотоцикл горел, труп парня посередине дороги, закрученный в узел, и девчонка в кустах на обочине, — написал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» Михаил Шамонин.

