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«Труп, закрученный в узел»: в страшном ДТП в Ярославле погибли мужчина и женщина

Мотоцикл влетел в легковушку на улице Гагарина

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Мужчина и женщина, ехавшие на мотоцикле, погибли

Мужчина и женщина, ехавшие на мотоцикле, погибли

В ДТП с мотоциклом в Ярославле погибли мужчина и женщина

В Ярославле вечером 1 октября случилось страшное ДТП. На улице Гагарина, у троллейбусного депо, мотоцикл влетел в легковушку. Очевидцы сообщают о двух погибших.

— Проезжал мимо, кошмар. Мотоцикл горел, труп парня посередине дороги, закрученный в узел, и девчонка в кустах на обочине, — написал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» Михаил Шамонин.

После столкновения байк загорелся

После столкновения байк загорелся

По предварительным данным, водитель мотоцикла не вписался в поворот, вылетел на встречку и въехал в машину «Форд». После этого байк загорелся. Его водитель и пассажирка отлетели на несколько метров.

— При ней телефон. Перед ДТП звонила Дмитрию и дочке, — сообщил Вадим Блохин в группе «Мото Ярославль».

Мотоцикл и легковушка столкнулись почти лоб в лоб

Мотоцикл и легковушка столкнулись почти лоб в лоб

Также в этой группе уже опубликовали и имена погибших. Оказалось, это уже не молодые люди. Мужчине 51 год. У женщины есть не только дочка, но и внучка.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших.

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