«Труп, закрученный в узел»: в страшном ДТП в Ярославле погибли мужчина и женщина

В ДТП с мотоциклом в Ярославле погибли мужчина и женщина
В Ярославле вечером 1 октября случилось страшное ДТП. На улице Гагарина, у троллейбусного депо, мотоцикл влетел в легковушку. Очевидцы сообщают о двух погибших.
— Проезжал мимо, кошмар. Мотоцикл горел, труп парня посередине дороги, закрученный в узел, и девчонка в кустах на обочине, — написал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» Михаил Шамонин.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не вписался в поворот, вылетел на встречку и въехал в машину «Форд». После этого байк загорелся. Его водитель и пассажирка отлетели на несколько метров.
— При ней телефон. Перед ДТП звонила Дмитрию и дочке, — сообщил Вадим Блохин в группе «Мото Ярославль».
Также в этой группе уже опубликовали и имена погибших. Оказалось, это уже не молодые люди. Мужчине
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.