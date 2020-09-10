«Важно знать, кто виноват»: в Ярославле ищут свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист

Сегодня, 10 сентября, родные и близкие прощаются с 59-летним Владимиром — тем самым велосипедистом, который погиб 7 сентября на Мышкинском проезде в Ярославле. Мужчина скончался на месте происшествия. У него остались жена и дочь.



— Он работал на складе на Магистральной улице, был экспедитором. Каждый день ездил на работу на велосипеде. Сам он водитель с большим стажем. Поэтому ездил аккуратно, правила соблюдал. Как получилось, что он попал под машину, не понятно. Там дорога сужается, плюс покрытие плохое, машины объезжают ямы. Может, это сыграло свою роль? Я слышал разные версии: кто-то говорит, что он ехал по обочине, кто-то утверждает, что по дороге. Сейчас идет расследование, нас в курс дела не вводят. Но вопросов много. Родным важно знать, как всё произошло на самом деле и кто виноват в произошедшем, — рассказал близкий друг погибшего Владимир.

