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«Важно знать, кто виноват»: в Ярославле ищут свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист

Родные хотят понять, что стало причиной гибели их близкого человека

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Велосипедист погиб на месте

Велосипедист погиб на месте

В Ярославле ищут свидетелей ДТП, в котором погиб велосипедист

Сегодня, 10 сентября, родные и близкие прощаются с 59-летним Владимиром — тем самым велосипедистом, который погиб 7 сентября на Мышкинском проезде в Ярославле. Мужчина скончался на месте происшествия. У него остались жена и дочь.

— Он работал на складе на Магистральной улице, был экспедитором. Каждый день ездил на работу на велосипеде. Сам он водитель с большим стажем. Поэтому ездил аккуратно, правила соблюдал. Как получилось, что он попал под машину, не понятно. Там дорога сужается, плюс покрытие плохое, машины объезжают ямы. Может, это сыграло свою роль? Я слышал разные версии: кто-то говорит, что он ехал по обочине, кто-то утверждает, что по дороге. Сейчас идет расследование, нас в курс дела не вводят. Но вопросов много. Родным важно знать, как всё произошло на самом деле и кто виноват в произошедшем, — рассказал близкий друг погибшего Владимир.

Близкие просят откликнуться очевидцев ДТП и водителей, имеющих запись с видеорегистратора. Вы можете связаться с редакцией, и мы передадим ваши контакты родным погибшего.

Напомним, также свидетелей разыскивают родные семьи, покалечившейся в ДТП 6 сентября на юго-западной окружной дороге Ярославля. Тогда столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек.

Если вы что-то знаете об этом происшествии и можете рассказать, как все было на самом деле, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку «Вконтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 902 332–17–19).

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ДТПвелосипедист
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