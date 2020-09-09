«Врачи сказали молиться»: в массовом ДТП на окружной разбилась семья. Одна из пострадавших — на ИВЛ

— У водителя переломаны несколько пальцев на одной руке. 27-летний мой племянник получил ушиб головы и тоже находится сейчас в больнице. Хуже всего моей сестре Екатерине, она сидела на переднем пассажирском. Её состояние крайне тяжёлое, она не может дышать и находится на ИВЛ. Множественно повреждены органы, разорван кишечник, перелом бедра, потеряно много крови. Врачи не дают прогнозов, говорят ждать 10–14 дней и молиться. Всё, что они могли сделать — сделали в первый день, — рассказал брать пострадавшей Анатолий.



Годовалого малыша уберегло чудо: он отделался царапинами. Его вытащили из разбитой машины спасатели МЧС.

— Бог уберёг. Ведь в его сторону пришёлся удар. Из того, что я знаю: кто-то стал обгонять фуру с прицепом, поняв, что не успевают, вернулись назад, зацепили фуру. Грузовик стало мотать туда-сюда, наш водитель пытался уйти от столкновения. То ли он случайно вышел на встречную полосу, то ли «Тойота Королла» вылетела на встречку раньше, но «Тойота» подлезла под наш «Кашкай», из-за чего наша машина подлетела в воздух, перевернулась и упала, а в момент падения в неё ударил ещё один автомобиль — как раз туда, где сидел малыш, — рассказал Анатолий.