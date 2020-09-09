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«Врачи сказали молиться»: в массовом ДТП на окружной разбилась семья. Одна из пострадавших — на ИВЛ

В аварии в Ярославле шестеро пострадавших и пять разбитых машин

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От одной из машин почти ничего не осталось&nbsp;

От одной из машин почти ничего не осталось 

Восстанавливаем картину ДТП на ЮЗОД от 6 сентября в Ярославле

Разбирательства после этой аварии грозят затянуться на долгие месяцы. 6 сентября на восьмом километре юго-западной окружной дороги Ярославля в 19:45 разбились пять автомобилей. Хронологию событий предстоит восстановить следователям полиции. В редакцию 76.RU обратились родственники пострадавшей стороны, попросив помощи в поиске свидетелей. Публикуем версию событий с их слов.

Уворачивались от мотающейся фуры

Больше всех в той аварии досталось машине «Ниссан Кашкай», в которой ехала семья: за рулём муж, рядом жена, в салоне взрослый сын и годовалый внук.

В аварии участвовали пять машин

В аварии участвовали пять машин

— У водителя переломаны несколько пальцев на одной руке. 27-летний мой племянник получил ушиб головы и тоже находится сейчас в больнице. Хуже всего моей сестре Екатерине, она сидела на переднем пассажирском. Её состояние крайне тяжёлое, она не может дышать и находится на ИВЛ. Множественно повреждены органы, разорван кишечник, перелом бедра, потеряно много крови. Врачи не дают прогнозов, говорят ждать 10–14 дней и молиться. Всё, что они могли сделать — сделали в первый день, — рассказал брать пострадавшей Анатолий.

Годовалого малыша уберегло чудо: он отделался царапинами. Его вытащили из разбитой машины спасатели МЧС.

— Бог уберёг. Ведь в его сторону пришёлся удар. Из того, что я знаю: кто-то стал обгонять фуру с прицепом, поняв, что не успевают, вернулись назад, зацепили фуру. Грузовик стало мотать туда-сюда, наш водитель пытался уйти от столкновения. То ли он случайно вышел на встречную полосу, то ли «Тойота Королла» вылетела на встречку раньше, но «Тойота» подлезла под наш «Кашкай», из-за чего наша машина подлетела в воздух, перевернулась и упала, а в момент падения в неё ударил ещё один автомобиль — как раз туда, где сидел малыш, — рассказал Анатолий.

Сейчас семья ищет любых свидетелей.

— Пока ищем свидетелей, кто готов дать показания, хоть от руки записать. Может быть, у кого-нибудь есть видеозаписи? Нам нужно всё, что есть.

Последствия аварии на окружной дороге 

Версия ГИБДД

Хуже всего пришлось пассажирке с переднего сиденья «Ниссана»

Хуже всего пришлось пассажирке с переднего сиденья «Ниссана»

Пока официальной версии произошедшего нет — полиция ждёт результатов медицинских заключений о характере травм пострадавших.

— Пострадало шесть человек: 36-летняя женщина водитель «Тойоты Королла», её 38-летний и 36-летний пассажиры отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализирован 27-летний пассажир «Ниссан Кашкай», 46-летняя пассажирка из этой машины, пострадавшим также числится ребёнок 2018 года рождения, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

В той аварии столкнулись пять машин: «Тойота Королла», «Ниссан Кашкай», «Фольксваген Пассат», «Опель Астра», грузовой «Даф» с полуприцепом. По предварительным данным, виновником числится самая пострадавшая машина — «Ниссан».

— Он нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, — такую причину записали предварительно в ГИБДД.

Административное расследование только началось, когда придут медицинские заключения, оно может перерасти в уголовное дело.

Врачи предполагают, что самые страшные травмы женщина могла получить из-за ремня безопасности

Врачи предполагают, что самые страшные травмы женщина могла получить из-за ремня безопасности

Если вы видели эту аварию или у вас есть запись о ней, пришлите её в редакцию на адрес электронной почты 76@rugion.ru либо в WhatsApp 8 905 645–92–32.

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