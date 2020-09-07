«Ботинки отлетели»: в Ярославле насмерть сбили велосипедиста

Сегодня вечером в Ярославле случилось смертельное ДТП. На Мышкинском проезде погиб велосипедист.

— ДТП на въезде на Перекопский мост со стороны Всполья, насмерть сбили мужчину велосипедиста, — рассказали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» «ВКонтакте».

Как рассказали водители, проезжавшие мимо, у велосипедиста от удара с ног слетели ботинки. Рядом с местом, где всё произошло, стоит «пятнашка» с разбитым лобовым стеклом.

На месте работают сотрудники ГИБДД.