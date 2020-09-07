Пять машин и пять пострадавших: под Ярославлем произошло массовое ДТП

Серьезное ДТП произошло вчера, 6 сентября, около 19 часов 45 минут на Юго-Западной окружной дороге Ярославля в районе деревни Зверинцы.



— По предварительной информации, столкнулись пять автомобилей — «Тойота-Королла», «Ниссан», «Фольксваген», «Опель» и грузовик «Даф».



В ДТП пострадали пять человек. Трое из них с места происшествия были госпитализированы с травмами: 36-летняя женщина-водитель «Тойоты», 27-летний пассажир и 46-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан». Еще двоих пострадавших — пассажиров «Тойоты» 36 и 38 лет — после оказания первой помощи отправили на домашнее лечение.

