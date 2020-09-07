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Пять машин и пять пострадавших: под Ярославлем произошло массовое ДТП

В полиции сообщили подробности происшествия

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На окружной дороге столкнулись сразу пять машин

На окружной дороге столкнулись сразу пять машин

В ДТП с пятью машинами под Ярославлем пострадали пять человек

Серьезное ДТП произошло вчера, 6 сентября, около 19 часов 45 минут на Юго-Западной окружной дороге Ярославля в районе деревни Зверинцы.

— По предварительной информации, столкнулись пять автомобилей — «Тойота-Королла», «Ниссан», «Фольксваген», «Опель» и грузовик «Даф».

В ДТП пострадали пять человек. Трое из них с места происшествия были госпитализированы с травмами: 36-летняя женщина-водитель «Тойоты», 27-летний пассажир и 46-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан». Еще двоих пострадавших — пассажиров «Тойоты» 36 и 38 лет — после оказания первой помощи отправили на домашнее лечение.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, вчера мы сообщали первые подробности ДТП на окружной дороге.

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ДТП
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