«Боль и ярость»: 40+ фото, как Ярославль пережил гибель команды «Локомотив»

7 сентября 2011 года — страшный для Ярославля день. Прошло девять лет с того дня, когда на взлёте из аэропорта в реку Туношонку рухнул самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Остальные — экипаж, игроки, тренеры — погибли.



Сейчас в редакции 76.RU видеоредактором работает Елена Вахрушева, которая тогда была фотографом «Комсомольской правды» в Ярославле, часто снимала игры команды. И рассказала, как город (и она сама) пережил те чёрные дни — гибель команды и прощание с ребятами.