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Тема дняИстория выжившего в катастрофе с «Локомотивом»
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Елена Вахрушева

видеоредактор
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Елена Вахрушева

видеоредактор

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«Боль и ярость»: 40+ фото, как Ярославль пережил гибель команды «Локомотив»

Что происходило сразу после трагедии и в первые дни после неё

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На прощании с «Локомотивом» у «Арены» не было и полуметра свободного места

На прощании с «Локомотивом» у «Арены» не было и полуметра свободного места

«Боль и ярость»: как Ярославль пережил гибель команды «Локомотив»

7 сентября 2011 года — страшный для Ярославля день. Прошло девять лет с того дня, когда на взлёте из аэропорта в реку Туношонку рухнул самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Остальные — экипаж, игроки, тренеры — погибли.

Сейчас в редакции 76.RU видеоредактором работает Елена Вахрушева, которая тогда была фотографом «Комсомольской правды» в Ярославле, часто снимала игры команды. И рассказала, как город (и она сама) пережил те чёрные дни — гибель команды и прощание с ребятами.

Публикуем фото с комментариями Лены.

Хвост самолёта снимали с другого берега реки

Хвост самолёта снимали с другого берега реки

Самолет горел, лёжа в воде

Самолет горел, лёжа в воде

В день катастрофы в Туношне оцепили всё. Только местные могли пройти, чтобы попасть к себе домой. И они заперлись по домам. Не говорили ни с прессой, ни с осаждавшими их болельщиками. Были закрыты все повороты с костромской трассы. Через сутки место всё ещё было оцеплено, но мы с коллегами смогли найти место на другом берегу Туношонки.

Обломки раскидало по всему берегу

Обломки раскидало по всему берегу

Хвост самолета вытащили с помощью техники. Весь берег был завален ошметками самолета, багажа. Глаза даже не выцепляли чего-то конкретного — берег просто был усыпан бесформенными обломками.

Полицейские быстро оцепили место и выгнали оттуда зевак

Полицейские быстро оцепили место и выгнали оттуда зевак

Разбирали развалы не один день

Разбирали развалы не один день

Части самолёта вытаскивали спецтехникой

Части самолёта вытаскивали спецтехникой

видео: Елена Вахрушева

Черный ящик нашли быстро. Оставшиеся дни просто разбирали завалы. Работы у специалистов было много — обломки разлетелись на сотни метров. Какие-то куски долго вылавливали из реки.

С воды также искали погибших и остатки самолета

С воды также искали погибших и остатки самолета

Як-42 развалился на части

Як-42 развалился на части

Падая, самолёт сбил радиомачту

Падая, самолёт сбил радиомачту

Рядом с аэропортом в том месте стоит храм. И многие бежали туда. Болельщики, родные — в тот момент все были в поисках утешения. Чтобы им что-то сказали, не знаю что... Батюшка принимал вообще всех, независимо от веры. Со всеми говорил. Колокольни у храма нет, поэтому там просто били в рынду весь день.

Скорбный звон стоял весь день

Скорбный звон стоял весь день

Всё казалось ненастоящим. Ну как это может быть? Ощущение реальности появилось у морга. Это был кошмар. Подъезжали грузовики, из которых в морг выносили тела в чёрных мешках. Мамы рыдали в голос. Я помню папу одного из парней. Его захлестывала ярость.

Тела привозили в чёрных пакетах

Тела привозили в чёрных пакетах

— Я ему говорил: «Уезжай в НХЛ, зачем тебе Ярославль?». А он: «Люблю Ярославль». Долюбился!

Слышать это было невыносимо больно.

У морга в голос рыдали родители погибших ребят

У морга в голос рыдали родители погибших ребят

Кажется, в тот день оцепили всё, что можно было. Потому что болельщики несли цветы к каждой точке — к «Арене», к больнице, где пытались спасти тогда ещё живого Александра Галимова (спустя пять дней после катастрофы Галимов умер. — Прим. ред.). У больницы за него молились все. Даже те, кто никогда этого не делал.

Мы все до последнего надеялись, что выживет Александр Галимов

Мы все до последнего надеялись, что выживет Александр Галимов

В день прощания с ребятами резко изменилась погода — похолодало и зарядил дождь. «Арену-2000», где проходило прощание, обложили цветами. Они были повсюду, несмотря на то, что цветочные магазины в тот день бессовестно задрали цены. Люди несли свечи, шарфики, плакаты. Им так хотелось сделать хоть что-то, чтобы не оставаться один на один с болью, чтобы хотя бы быть вместе в этом ужасе.

Цветы к «Арене» понесли сразу же

Цветы к «Арене» понесли сразу же

Погода резко испортилась уже на следующий день

Погода резко испортилась уже на следующий день

Цветы были просто повсюду

Цветы были просто повсюду

Сначала к остановке у «Арены» кто-то принес большой плакат на картоне, но он быстро оброс атрибутикой

Сначала к остановке у «Арены» кто-то принес большой плакат на картоне, но он быстро оброс атрибутикой

Стояли у «Арены» весь день. Тысячи людей пришли попрощаться с любимой командой

Стояли у «Арены» весь день. Тысячи людей пришли попрощаться с любимой командой

В ряд выставили гробы. Много гробов, блестящих от капель дождя… У каждого — стойка с фотографией и свитером с номером игрока, помост для цветов, стулья для родных. Родственников сначала и запустили первыми. А затем открыли двери для всех, кто захотел проститься. Это был нескончаемый поток.

Гробы в зал вносили военные

Гробы в зал вносили военные

Горько плакали родные погибших...

Горько плакали родные погибших...

В день прощания гробы намокли от дождя

В день прощания гробы намокли от дождя

Вдова Карлиса Скрастиньша

Вдова Карлиса Скрастиньша

Прощание шло в полумраке

Прощание шло в полумраке

Родные сидели у фотографий своих ребят

Родные сидели у фотографий своих ребят

У каждого игрока рядом с его фото или гробом была майка с номером

У каждого игрока рядом с его фото или гробом была майка с номером

Пришли попрощаться тренер и игроки футбольного «Шинника»

Пришли попрощаться тренер и игроки футбольного «Шинника»

Катастрофа случилась в день проведения саммита. Вообще, «Локомотив» должен был провести игру с минской командой на домашнем льду. А саммит должен был пройти в концертно-зрелищном центре. Но к тому моменту КЗЦ не достроили и саммит перенесли в «Арену-2000».
Поэтому попрощаться с командой вместе со всеми зашли и известные политики. Цветы возложил к портретам погибших и Владимир Путин.

Владимир Путин возложил цветы к портретам погибших

Владимир Путин возложил цветы к портретам погибших

Третий от Путина — на тот момент губернатор Ярославской области Сергей Вахруков

Третий от Путина — на тот момент губернатор Ярославской области Сергей Вахруков


Люди шли и шли… В полумраке «Арены» родные плакали, протирая досуха гробы.

Девушка погибшего Никиты Клюкина Анна

Девушка погибшего Никиты Клюкина Анна

Людской поток не прекращался очень долго

Людской поток не прекращался очень долго

Я не выдержала. Не знаю уж, отчего больше: от бессонных ночей (мы плакали и работали без перерыва) или от чувства потери, но я больше не могла стоять там. Мне нужно было хоть на секунду перестать видеть это. Я выскочил на улицу.

На улице стояла мама. И меня прорвало — я рыдала у нее на плече:

— Не это я должна была снимать!

Президент клуба Юрий Яковлев был очень подавлен. Было видно, что ему тяжело дался этот пресс-подход

Президент клуба Юрий Яковлев был очень подавлен. Было видно, что ему тяжело дался этот пресс-подход

Когда умер Галимов, стало ещё хуже. Остальных ребят хоронили всех вместе, и гробы их стояли рядом, и родные переговаривались друг с другом. Родных Саши Галимова было жаль ещё больше. Несмотря на те же толпы болельщиков, семья как будто была одна…

Родных Саши Галимова было жаль вдвойне...

Родных Саши Галимова было жаль вдвойне...

На прощании дежурили медики, некоторым становилось плохо

На прощании дежурили медики, некоторым становилось плохо

Очень много людей у кладбища. Море людей. У въезда выставили ограждение и сначала запустили туда только автобусы с родными погибших. Машины с венками всё ехали и ехали через коридор из заплаканных людей…

Люди пришли к кладбищу с самого утра

Люди пришли к кладбищу с самого утра

Стояли спокойно, без ссор

Стояли спокойно, без ссор

Никто не рвался вперед, не пытался попасть на кладбище первым. Вся эта толпа понемногу заполнила кладбище. Туда же приехали с поникшими лицами чиновники. И я слышала в толпе тихое, сдавленное: «Это — из-за вас!».

Тогда на кладбище у могил ребят еще не было памятников, все было усыпано цветами

Тогда на кладбище у могил ребят еще не было памятников, все было усыпано цветами

Позже на этом месте появилась стена памяти

Позже на этом месте появилась стена памяти

Люди рыдали в обнимку

Люди рыдали в обнимку

Губернатор тоже пришёл на службу на кладбище

Губернатор тоже пришёл на службу на кладбище

СЮЖЕТ

Трагедия «Локомотива»

От редакции

Когда международный авиакомитет разбирал запись с черного ящика и выяснил, что же произошло там, в самолёте, причиной назвали ошибку пилотов, их недостаточную подготовку. Под суд пошёл Вадим Тимофеев — замдиректора компании «Як Сервис», ответственный за подготовку пилотов. В виновность Тимофеева родители погибших не верили. Суд признал его виновным, но отпустил из зала суда — Тимофеев попал под амнистию в честь 70-летия Победы. Говорить о своей жизни после трагедии Вадим Тимофеев отказался.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ХК «Локомотив»авиакатастрофасамолет
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