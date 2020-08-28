В Рыбинском водохранилище нашли тело молодого матроса с перевернувшейся баржи

Только что от МЧС по Ярославской области поступила информация о найденном в Рыбинском водохранилище теле молодого человека. Труп обнаружили в ходе поисково-спасательных работ рядом с местом, где 28 августа перевернулась баржа.



— Водолазами обнаружено предварительно тело погибшего члена экипажа, — сообщили в МЧС.



По предварительным данным, речь идет об одном из пропавших без вести членов экипажа — 19-летнем матросе. Информация уточняется. Поисково-спасательные работы продолжаются.

