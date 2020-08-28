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Тема дняВо время ЧП на барже погиб юный матрос

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В Рыбинском водохранилище нашли тело молодого матроса с перевернувшейся баржи

Об этом сообщили в МЧС по Ярославской области

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Нашли тело молодого моряка с перевернувшейся баржи

Только что от МЧС по Ярославской области поступила информация о найденном в Рыбинском водохранилище теле молодого человека. Труп обнаружили в ходе поисково-спасательных работ рядом с местом, где 28 августа перевернулась баржа.

— Водолазами обнаружено предварительно тело погибшего члена экипажа, — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, речь идет об одном из пропавших без вести членов экипажа — 19-летнем матросе. Информация уточняется. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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затонула баржа
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