Без вести пропали два человека: в Ярославской области опрокинулась баржа

Сегодня ЧП произошло в Рыбинском водохранилище. Судно, принадлежащее Ярославскому речному порту, следовало из Череповца в Нижний Новгород. На борту находилось семь человек экипажа. В 11:26 в управление МЧС поступило сообщение о том, что у сухогруза течь.



— Пять членов экипажа спасены, двое человек пропали без вести, — рассказали следователи на транспорте. — В настоящее время проводятся поиски. Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестном исчезновении двоих человек возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

