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Без вести пропали два человека: в Ярославской области опрокинулась баржа

Следователи на транспорте возбудили уголовное дело

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Баржа находится больше чем в 20 километрах от берега

Баржа находится больше чем в 20 километрах от берега

В Рыбинском водохранилище пропали два человека с опрокинувшейся баржи

Сегодня ЧП произошло в Рыбинском водохранилище. Судно, принадлежащее Ярославскому речному порту, следовало из Череповца в Нижний Новгород. На борту находилось семь человек экипажа. В 11:26 в управление МЧС поступило сообщение о том, что у сухогруза течь.

— Пять членов экипажа спасены, двое человек пропали без вести, — рассказали следователи на транспорте. — В настоящее время проводятся поиски. Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестном исчезновении двоих человек возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Сейчас на месте происшествия работают следователи, спасатели.

Всё о ЧП — в режиме онлайн.

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