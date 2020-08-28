Назвали предварительную причину, почему перевернулась баржа в Рыбинском водохранилище

Назвали причину, почему перевернулась баржа в Рыбинском водохранилище
Управление «Канал имени Москвы» прокомментировало порталу 76.RU причину крушения баржи в Рыбинском водохранилище.
Сигнал о бедствии поступил в 11:10.
Видео: ГУ МЧС по Ярославской области
— На 437-м км водных путей Рыбинского водохранилища опрокинулась баржа, груженная металлом, следовавшая из Череповца в Нижний Новгород в составе буксира-толкача и второй баржи. Суда принадлежат ООО СК «Карелкамень». По предварительной информации, течь, обнаруженная внутри корпуса судна, вызвала смещение тяжелого груза и создала крен, в результате чего баржа перевернулась, — рассказали в управлении.
Получив сигнал бедствия, к месту аварии прибыли теплоходы «Сазан» и «Шторм».
— Причины происшествия устанавливаются, — уточнили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».
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