Исчезли два человека: на Рыбинском море перевернулся сухогруз. Всё о ЧП - онлайн

Сигнал о бедствии на Рыбинском водохранилище поступил сегодня в 11:26 в оперативную дежурную смену регионального МЧС. Далеко от берега на море тонет сухогруз.

У судна обнаружилась течь. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, из-за чего спасатели долго не могут добраться до места ЧП.

Мы начинаем онлайн-трансляцию, где собираем всю информацию о происшествии.