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Тема дняВ Рыбинском море тонет корабль

Исчезли два человека: на Рыбинском море перевернулся сухогруз. Всё о ЧП - онлайн

Грузовое судно подало сигнал о бедствии

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Погода на море быстро меняется. Сухогруз попал в беду во время начинающегося шторма&nbsp;

Погода на море быстро меняется. Сухогруз попал в беду во время начинающегося шторма 

На Рыбинском море в шторм тонет сухогруз

Сигнал о бедствии на Рыбинском водохранилище поступил сегодня в 11:26 в оперативную дежурную смену регионального МЧС. Далеко от берега на море тонет сухогруз.

У судна обнаружилась течь. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, из-за чего спасатели долго не могут добраться до места ЧП.

Мы начинаем онлайн-трансляцию, где собираем всю информацию о происшествии.

Анна Ёлкина

Фото с места ЧП

Появились фотографии с места ЧП.

Баржа лежит на воде вверх дном&nbsp;

Баржа лежит на воде вверх дном 

Спасатели работают на месте&nbsp;

Спасатели работают на месте 

Ольга Прохорова

На сайте, где общаются моряки, пишут про этот судовой ход так:

- Судовой ход № 63 протяжением 147 км ведет от Рыбинск гидроузла до Череповца. На первых 20 км он проходит затопленному руслу Волги, а далее — по Молого-Шекснинскому междуречью и затопленному руслу Шексны.

При отметке проектного уровня воды 99.5 м гарантирую следующие габариты судового хода: глубина 4 м, ширина400 м радиус закругления 1000 м.

Елена Вахрушева

Видео: транспортная прокуратура

Ольга Прохорова

По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка в связи опрокидыванием баржи в Ярославской области

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшедшим 28 августа 2020 года около 11 часов с опрокидыванием баржи с грузом на 437 км 63 судового хода в районе 15 буя Рыбинского водохранилища, на которой находились два члена экипажа (спасательные службы ведут их поиск).

По предварительным данным, баржа с металлолом следовала в составе судна т/х «ОТА-889» по маршруту Череповец - Нижний Новгород.

На место происшествия незамедлительно выехала и.о. Ярославского транспортного прокурора Елена Ронжина.

Ход и результаты проверки контролирует лично Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Ольга Прохорова

«Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ»:

- Перевернулась баржа, груженная металлом. В экипаже - 7 человек экипаж. Пятеро на судне, двое пропали без вести. Ведутся работы – сейчас там водолазы. Добраться туда не близко, тем более волна. Пока разлива нефтепродуктов нет.

Ольга Прохорова

Без вести исчезли два человека

Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестном исчезновении двоих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

По предварительным данным, 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа спасены, двое человек пропали без вести. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Елена Вахрушева

В 11:26 в МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о том, что на Рыбинском водохранилище обнаружилась течь у сухогруза. Розлива топлива нет. Сухогруз опрокинулся, но не затонул.

— Судно, принадлежащее Ярославскому речному порту, следовало из Череповца в Нижний Новгород, — рассказали в правительстве Ярославской области. — На борту находился экипаж в составе 7 человек, из них 5 человек находилось на толкаче, 2 человека — в трюме сухогруза (их судьба остается пока неизвестной).

На место происшествия убыла оперативная группа Рыбинского пожарно-спасательного гарнизона. Общее количество привлеченных сил и средств составило 45 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и 5 единиц техники.

Ольга Прохорова

На месте работает транспортная прокуратура.

Ольга Прохорова

63-й судовой ход — это основной ход от деревни Торово (Борисоглебский район) до Рыбинского шлюза.

В Ярославском речном порту не смогли ничего рассказать по тонущему сухогрузу.

— На данный момент Ярославский речной порт никаких комментариев не даёт, — ответили в приёмной.

Ольга Прохорова

Протяженность судового хода, где тонет корабль, — 33 километра.

Анна Ёлкина

Уточнение от Главного управления МЧС по Ярославской области:

  • судно находится в 36 километрах от берега;
  • на место прибыли три водолаза с теплоходом «Фазан» от канала имени Москвы;
  • на место доехали спасатели ГИМС из Брейтовского отделения Ярославской области.

— У водолазов есть допуск на сварочные работы, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Ольга Прохорова

Координаты места ЧП

Координаты места, откуда корабль подал сигнал о помощи: 63-й судовой ход.

Анна Ёлкина

Предварительно известно, что корабль находится в 67 километрах от Рыбинска.

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Рыбинское водохранилищесухогруз
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