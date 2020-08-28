Исчезли два человека: на Рыбинском море перевернулся сухогруз. Всё о ЧП - онлайн

Фото с места ЧП
Появились фотографии с места ЧП.
На сайте, где общаются моряки, пишут про этот судовой ход так:
- Судовой ход № 63 протяжением 147 км ведет от Рыбинск гидроузла до Череповца. На первых 20 км он проходит затопленному руслу Волги, а далее — по Молого-Шекснинскому междуречью и затопленному руслу Шексны.
При отметке проектного уровня воды 99.5 м гарантирую следующие габариты судового хода: глубина 4 м, ширина400 м радиус закругления 1000 м.
Видео: транспортная прокуратура
По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка в связи опрокидыванием баржи в Ярославской области
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшедшим 28 августа 2020 года около 11 часов с опрокидыванием баржи с грузом на 437 км 63 судового хода в районе 15 буя Рыбинского водохранилища, на которой находились два члена экипажа (спасательные службы ведут их поиск).
По предварительным данным, баржа с металлолом следовала в составе судна т/х «ОТА-889» по маршруту Череповец - Нижний Новгород.
На место происшествия незамедлительно выехала и.о. Ярославского транспортного прокурора Елена Ронжина.
Ход и результаты проверки контролирует лично Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.
«Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ»:
- Перевернулась баржа, груженная металлом. В экипаже - 7 человек экипаж. Пятеро на судне, двое пропали без вести. Ведутся работы – сейчас там водолазы. Добраться туда не близко, тем более волна. Пока разлива нефтепродуктов нет.
Без вести исчезли два человека
Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестном исчезновении двоих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
По предварительным данным, 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа спасены, двое человек пропали без вести. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
В 11:26 в МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о том, что на Рыбинском водохранилище обнаружилась течь у сухогруза. Розлива топлива нет. Сухогруз опрокинулся, но не затонул.
— Судно, принадлежащее Ярославскому речному порту, следовало из Череповца в Нижний Новгород, — рассказали в правительстве Ярославской области. — На борту находился экипаж в составе 7 человек, из них 5 человек находилось на толкаче, 2 человека — в трюме сухогруза (их судьба остается пока неизвестной).
На место происшествия убыла оперативная группа Рыбинского пожарно-спасательного гарнизона. Общее количество привлеченных сил и средств составило 45 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и 5 единиц техники.
На месте работает транспортная прокуратура.
63-й судовой ход — это основной ход от деревни Торово (Борисоглебский район) до Рыбинского шлюза.
В Ярославском речном порту не смогли ничего рассказать по тонущему сухогрузу.
— На данный момент Ярославский речной порт никаких комментариев не даёт, — ответили в приёмной.
Протяженность судового хода, где тонет корабль, — 33 километра.
Уточнение от Главного управления МЧС по Ярославской области:
- судно находится в 36 километрах от берега;
- на место прибыли три водолаза с теплоходом «Фазан» от канала имени Москвы;
- на место доехали спасатели ГИМС из Брейтовского отделения Ярославской области.
— У водолазов есть допуск на сварочные работы, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Координаты места ЧП
Координаты места, откуда корабль подал сигнал о помощи: 63-й судовой ход.
Предварительно известно, что корабль находится в 67 километрах от Рыбинска.