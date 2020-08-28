В Рыбинском море тонет грузовое судно. На борту находятся 7 человек

В Ярославской области произошло ЧП на Рыбинском море: на водохранилище тонет большой сухогруз. На место ЧП уже отправился пожарно-спасательный гарнизон.

— Сообщение поступило в 11:26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Ярославской области о том, что на Рыбинском водохранилище обнаружилась течь сухогруза, — уточнили в главном управлении регионального МЧС. — Разлива топлива нет. По предварительной информации, на борту судна находятся семь человек экипажа, пятеро сейчас находятся на судне. Судьба ещё двоих пока неизвестна.