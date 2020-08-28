В Рыбинском море тонет грузовое судно. На борту находятся 7 человек

В Рыбинском море тонет сухогруз. Два человека пропали при крушении
В Ярославской области произошло ЧП на Рыбинском море: на водохранилище тонет большой сухогруз. На место ЧП уже отправился пожарно-спасательный гарнизон.
— Сообщение поступило в 11:26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Ярославской области о том, что на Рыбинском водохранилище обнаружилась течь сухогруза, — уточнили в главном управлении регионального МЧС. — Разлива топлива нет. По предварительной информации, на борту судна находятся семь человек экипажа, пятеро сейчас находятся на судне. Судьба ещё двоих пока неизвестна.
Ситуация осложняется тем, что корабль находится больше чем в 20 километрах от берега, а на море сейчас большие волны. Спасатели до сих пор не могут добраться до сухогруза.
Мы завели онлайн-трансляцию.