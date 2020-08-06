Один погиб, семь — пострадали: стали известны подробности ДТП с военным автобусом в Ярославской области

Стали известны подробности ДТП в Борисоглебском районе Ярославской области. Здесь в 7 часов 10 минут лоб в лоб столкнулись «пятерка» и автобус ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте.



— Он был в машине один. В автобусе ехали военнослужащие. Есть информация, что серьёзно никто из них не пострадал, но 7–8 человек обратились за медицинской помощью, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах.



В соцсетях сообщают, что в случившемся виноват водитель «пятерки» — якобы машина выехала на встречку и там произошло столкновение. Есть свидетели, которые указывают, что водитель легковушки был пьян. Однако пока всё это не подтверждённая информация. По факту ДТП идёт проверка. В правоохранительных органах случившееся официально на данный момент не комментируют.

