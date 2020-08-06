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В Ярославской области автобус столкнулся с легковушкой: очевидцы сообщают о погибших

ДТП произошло в Борисоглебском районе

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В Борисоглебском районе ПАЗ раздавил «пятерку»

В Борисоглебском районе ПАЗ раздавил «пятерку»

В Ярославской области автобус столкнулся с легковушкой

Утром 6 августа в Борисоглебском районе Ярославской области столкнулись автобус ПАЗ и «пятерка».

— Очередное тяжелое ДТП в Борисоглебском — с трупом. Автобус военный, погиб водитель ВАЗа, — сообщил очевидец происшествия Борис Слепов.

По предварительной информации, столкновение произошло в 7 часов 10 минут. Идёт проверка.

Напомним, также утром 6 августа серьезное ДТП произошло в Тутаевском районе. Автомобиль ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся.

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