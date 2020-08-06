В Ярославской области автобус столкнулся с легковушкой: очевидцы сообщают о погибших

В Ярославской области автобус столкнулся с легковушкой
Утром 6 августа в Борисоглебском районе Ярославской области столкнулись автобус ПАЗ и «пятерка».
— Очередное тяжелое ДТП в Борисоглебском — с трупом. Автобус военный, погиб водитель ВАЗа, — сообщил очевидец происшествия Борис Слепов.
По предварительной информации, столкновение произошло в 7 часов 10 минут. Идёт проверка.
Напомним, также утром 6 августа серьезное ДТП произошло в Тутаевском районе. Автомобиль ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся.