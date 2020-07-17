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Легковушку расплющило: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками. Видео

Авария случилась под Петровском

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От легковушки ничего не осталось&nbsp;

От легковушки ничего не осталось 

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП. В районе Петровска одну из полос трассы не поделили четыре автомобиля. В колонне из двух военных машин столкнулись грузовик и легковушка. Последнюю расплющило между грузовиком и военной машиной.

Видео с места ЧП выложили в Сеть, жуткие кадры вызвали бурю эмоций у ярославцев.

— Вот почему нельзя влезать в колонну, — пишет Руслан.

— Такое лично увидеть — это ужас. Только что видела, сначала не поняла, что произошло. Один человек точно жив, вытащили целым из «Газели», — сказала Александра.

— 2 трупа, в «Ниве» и в грузовике КБ, — говорят очевидцы.

— Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают специалисты, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Скоро мы дадим уточнённую информацию по состоянию участников ДТП.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Первый ярославский автопортал / Vk.com

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ДТПЯрославльвоенные
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