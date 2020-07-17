Легковушку расплющило: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками. Видео

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП. В районе Петровска одну из полос трассы не поделили четыре автомобиля. В колонне из двух военных машин столкнулись грузовик и легковушка. Последнюю расплющило между грузовиком и военной машиной.
Видео с места ЧП выложили в Сеть, жуткие кадры вызвали бурю эмоций у ярославцев.
— Вот почему нельзя влезать в колонну, — пишет Руслан.
— Такое лично увидеть — это ужас. Только что видела, сначала не поняла, что произошло. Один человек точно жив, вытащили целым из «Газели», — сказала Александра.
— 2 трупа, в «Ниве» и в грузовике КБ, — говорят очевидцы.
— Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают специалисты, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Скоро мы дадим уточнённую информацию по состоянию участников ДТП.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Первый ярославский автопортал / Vk.com