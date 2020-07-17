Легковушку расплющило: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками. Видео

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП. В районе Петровска одну из полос трассы не поделили четыре автомобиля. В колонне из двух военных машин столкнулись грузовик и легковушка. Последнюю расплющило между грузовиком и военной машиной.



Видео с места ЧП выложили в Сеть, жуткие кадры вызвали бурю эмоций у ярославцев.

— Вот почему нельзя влезать в колонну, — пишет Руслан.

— Такое лично увидеть — это ужас. Только что видела, сначала не поняла, что произошло. Один человек точно жив, вытащили целым из «Газели», — сказала Александра.