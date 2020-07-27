«Хотим докопаться до истины»: родственники погибшего в ДТП с военными грузовиками ищут свидетелей

— Нужны фото и видео записи с видеорегистраторов, где видно, как двигается колонна военных машин. Мы хотим докопаться до истины, — сказала родственница погибшего Диана.



Авария случилась утром 17 июля, около 10 часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла Бажанова оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погибли водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.

