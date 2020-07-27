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«Хотим докопаться до истины»: родственники погибшего в ДТП с военными грузовиками ищут свидетелей

Родные не верят в вину Кирилла Бажанова

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Родственники погибшего хотят найти свидетелей катастрофы

Родственники погибшего хотят найти свидетелей катастрофы

Родственники погибшего в ДТП с военными грузовиками 19-летнего парня ищут свидетелей аварии. «Ниву», за рулем которой был Кирилл Бажанов, расплющило под капотом военного «Урала».

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

— Нужны фото и видео записи с видеорегистраторов, где видно, как двигается колонна военных машин. Мы хотим докопаться до истины, — сказала родственница погибшего Диана.

Авария случилась утром 17 июля, около 10 часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла Бажанова оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погибли водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.

Тогда военные прокомментировали аварию и обвинили во всем водителя «Нивы» и «Газели».

— Два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие, — сказали в пресс-службе Западного военного округа.

Однако после того, как появилось видео момента аварии, у многих людей возникли вопросы и сомнения по поводу невиновности военных.

Видео: Первый Ярославский Автопортал / Vk.com

Позже выяснилось, что за рулем «Урала», который влетел в «Ниву», сидел 23-летний срочник. Парень проходил службу в военной части Ростова.

Если вы стали свидетелем аварии с военными грузовиками или у вас есть фото и видео, сделанные в момент катастрофы, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения во ВКонтакте.

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ДТПЯрославльДТП с военными
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