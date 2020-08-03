Из детского лагеря под Ярославлем сбежали двое подростков: где они могут быть

В Ярославской области ищут сбежавших из лагеря подростков. Из «Орленка» ушли двое ребят и не вернулись. Как рассказали дети, находящиеся также в лагере, 17-летняя Юлия Соколова и 15-летний Константин Скурат могли отправиться в Тутаев. Однако ребята могут быть как вместе, так и раздельно.



— Юлия была одета в черную кофту и штаны бордового цвета, — говорят волонтеры «Ярспаса». — На вид девочке 15–16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами и карими глазами. Среди особых примет Юлии можно выделить пирсинг в носу и татуировку на среднем пальце левой руки в виде бесконечности. Константин был одет в серую олимпийку и черные спортивные штаны. Мальчик имеет худощавое телосложение, рост 176 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые.