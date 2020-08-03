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Из детского лагеря под Ярославлем сбежали двое подростков: где они могут быть

В поисковом отряде «Ярспас» рассказали об особых приметах детей

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Сбежавшие ребята могут находиться как вместе, так и раздельно

Сбежавшие ребята могут находиться как вместе, так и раздельно

Из детского лагеря под Ярославлем сбежали двое подростков

В Ярославской области ищут сбежавших из лагеря подростков. Из «Орленка» ушли двое ребят и не вернулись. Как рассказали дети, находящиеся также в лагере, 17-летняя Юлия Соколова и 15-летний Константин Скурат могли отправиться в Тутаев. Однако ребята могут быть как вместе, так и раздельно.

— Юлия была одета в черную кофту и штаны бордового цвета, — говорят волонтеры «Ярспаса». — На вид девочке 15–16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами и карими глазами. Среди особых примет Юлии можно выделить пирсинг в носу и татуировку на среднем пальце левой руки в виде бесконечности. Константин был одет в серую олимпийку и черные спортивные штаны. Мальчик имеет худощавое телосложение, рост 176 сантиметров, волосы темно-русые, глаза голубые.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ярспас» распространили в интернете ориентировки на подростков и просят всех, кто что-либо знает об их местонахождении, незамедлительно сообщать по телефону 8 910 964-08-38, а также по номерам телефонов полиции: 02, 102 или 112 с сотового.

Напомним, что несколько дней назад ушла из дома и не вернулась еще одна девочка. 16-летняя Марина была замечена в трех районах города, но пока так и не нашлась.

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