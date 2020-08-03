Ищут третий день: в Ярославле пропала 16-летняя девочка

Девочка была одета в розовую футболку, синие джинсы, а также черные кроссовки с желтыми полосами.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марины Верёвкиной, сотрудники «ЯрСпаса» просят сообщать им по телефону 8 910 964-08-38, а также по номерам телефонов полиции: 02, 102 или 112 с сотового.



Напомним, что буквально на прошлой неделе потерялся еще один 16-летний подросток. Тогда мальчик также вышел из своего дома в Брагино и пропал.

