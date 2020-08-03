Ищут третий день: в Ярославле пропала 16-летняя девочка

Обновление.
Девочка нашлась. Жива.
В Ярославле вот уже несколько дней ищут 16-летнюю девочку. 1 августа она ушла из своего дома в Дзержинском районе и не вернулась. Волонтеры «Ярспаса» развернули поисковую миссию и разместили в интернете объявление с приметами подростка. В социальных сетях люди сообщают, что видели похожую девочку в трех районах города — Дзержинском, Ленинском и Заволжском.
— На вид Марине 15 лет, — говорят волонтеры «Ярспаса». — Рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.
Девочка была одета в розовую футболку, синие джинсы, а также черные кроссовки с желтыми полосами.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марины Верёвкиной, сотрудники «ЯрСпаса» просят сообщать им по телефону 8 910 964-08-38, а также по номерам телефонов полиции: 02, 102 или 112 с сотового.
Напомним, что буквально на прошлой неделе потерялся еще один 16-летний подросток. Тогда мальчик также вышел из своего дома в Брагино и пропал.