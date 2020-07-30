«Может быть в опасности»: в Ярославле пропал 16-летний подросток

В Ярославле пропал 16-летний подросток
В Ярославле пропал 16-летний подросток. Школьника зовут Кирилл Малахов. Вчера утром, около 8 часов, он вышел из дома и больше не вернулся. По информации источника 76.RU его видели в двух районах города — Дзержинском и Заволжском. Кирилл может быть в опасности.
— На вид мальчику 16 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, имеет светлые коротко стриженные волосы, — сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». — Был одет в черную футболку с надписью и боксерскими перчатками на груди. Также на нем были черные с белыми полосками по бокам спортивные штаны и черные кроссовки.
Среди особых примет пропавшего подростка — две татуировки: на правом запястье — знак бесконечности и на левой щиколотке — красный крестик.
Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кирилла Малахова, сотрудники «ЯрСпаса» просят сообщать им по телефону 8 910 964–08–38, а также по номерам телефонов полиции 02, 102 или 112 с сотового.
Напомним, совсем недавно в Ярославле пропал еще один подросток. 13-летняя девочка ушла из дома в Заволжском районе и не вернулась. А на «Пятерке» вышел погулять и пропал мальчик 10 лет.