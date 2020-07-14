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В Ярославле пропал 10-летний мальчик: где его видели в последний раз

Поисками ребёнка занимаются полицейские и волонтёры

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Артём Барышев пропал 13 июля. Мальчик не вернулся домой после прогулки

Артём Барышев пропал 13 июля. Мальчик не вернулся домой после прогулки

В Ярославле пропал 10-летний Артём Барышев. Мальчик вчера ушёл гулять, но домой до сих пор так и не пришёл. В последний раз мальчика видели его друзья на «Пятёрке». Поисками ребёнка занимаются полицейские и волонтёры.

— На вид 10 лет, рост — 145 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые, — сообщили приметы пропавшего Артёма Барышева волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». — Был одет в тёмно-синюю майку с цветным рисунком на груди, голубые шорты, чёрные кроссовки с жёлтыми кругами по бокам.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения мальчика или как-то может помочь в его поисках, просьба срочно позвонить в полицию и на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» по номеру: +7 (910) 964–08–38.

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