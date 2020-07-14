В Ярославле пропал 10-летний мальчик: где его видели в последний раз

В Ярославле пропал 10-летний Артём Барышев. Мальчик вчера ушёл гулять, но домой до сих пор так и не пришёл. В последний раз мальчика видели его друзья на «Пятёрке». Поисками ребёнка занимаются полицейские и волонтёры.



— На вид 10 лет, рост — 145 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые, — сообщили приметы пропавшего Артёма Барышева волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». — Был одет в тёмно-синюю майку с цветным рисунком на груди, голубые шорты, чёрные кроссовки с жёлтыми кругами по бокам.

