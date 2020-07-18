Появилось видео смертельного ДТП с военными грузовиками. Смотрим, почему произошла авария

Наконец появилось видео момента аварии с участием «Газели», военной колонны и «Нивы». Видеорегистратор одного из автомобилистов записал, как двигаются участники смертельного ДТП. На кадрах видна вереница «Уралов», «Газель» и «Нива», за рулем которой погиб 19-летний Кирилл Бажанов.

Военные в комментариях СМИ утверждали, что было нарушение со стороны гражданских водителей. Так ли это? Смотрим на видео: