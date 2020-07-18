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Появилось видео смертельного ДТП с военными грузовиками. Смотрим, почему произошла авария

ЧП произошло в Ярославской области утром 17 июля

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На записи можно рассмотреть, как двигался каждый из участников ДТП

На записи можно рассмотреть, как двигался каждый из участников ДТП

Наконец появилось видео момента аварии с участием «Газели», военной колонны и «Нивы». Видеорегистратор одного из автомобилистов записал, как двигаются участники смертельного ДТП. На кадрах видна вереница «Уралов», «Газель» и «Нива», за рулем которой погиб 19-летний Кирилл Бажанов.

Военные в комментариях СМИ утверждали, что было нарушение со стороны гражданских водителей. Так ли это? Смотрим на видео:

Первый Ярославский Автопортал / Vk.com


Водитель с регистратором обратил на парня внимание, проезжая мимо.

— Какой молодой! После автошколы, видимо. Сейчас фура его подвинет, — шутят в салоне водитель и пассажир.

Спустя несколько секунд расширение дороги закончилось и автомобильный поток начал выстраиваться в вереницу. «Газель», «Нива» и автомобилист с регистратором оказались вклинены между грузовиками военной колонны. Машины впереди начали тормозить, один из «Уралов» смог увернуться от столкновения с «Газелью».

В этот момент водитель с регистратором резко уходит вправо, на обочину. Создается ощущение, что он увидел приближающийся грузовик в зеркало заднего вида.

Сразу после этого раздается удар, на лобовое стекло очевидца сыпятся осколки. Выходит, он увернулся от столкновения с «Нивой», которую в эту секунду расплющило между «Уралом» и «Газелью».

— Фура все-таки подвинула этого мальца, — произносит шокированный очевидец.

Кто виноват в аварии, ещё предстоит разобраться специалистам.

Подслушано в Ярославле / Vk.com, Первый Ярославский Автопортал / Vk.com

Напомним, авария случилась утром 17 июля, около десяти часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла Бажанова оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погиб водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.

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ДТПЯрославская областьавария
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