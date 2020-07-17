«Допустили ДТП»: военные рассказали, почему произошла смертельная авария в Петровском

В Ярославской области утром 17 июля произошло ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был такой силы, что «Ниву» расплющило. Как выяснилось, в катастрофе погибли два человека — водитель «Газели» и 19-летний парень, который был за рулем «Нивы».
Военные прокомментировали случившееся и рассказали, из-за чего произошла авария.
— 17 июля в 10 часов утра на автодороге Москва — Ярославль, в районе населенного пункта Петровское, в ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие. Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с ВАИ, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Напомним, нам удалось найти человека, который проезжал мимо участников ЧП за несколько минут до трагедии. Он рассказал порталу 76.RU, какая обстановка была на трассе за мгновения до столкновения.
Мы публикуем все подробности страшной аварии в онлайн-трансляции.