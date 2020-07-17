«Допустили ДТП»: военные рассказали, почему произошла смертельная авария в Петровском

В Ярославской области утром 17 июля произошло ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был такой силы, что «Ниву» расплющило. Как выяснилось, в катастрофе погибли два человека — водитель «Газели» и 19-летний парень, который был за рулем «Нивы».



Военные прокомментировали случившееся и рассказали, из-за чего произошла авария.

— 17 июля в 10 часов утра на автодороге Москва — Ярославль, в районе населенного пункта Петровское, в ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие. Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с ВАИ, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

