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«Сел в незнакомую машину и уехал»: в Ярославской области ищут 24-летнего парня

Приметы пропавшего молодого человека

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Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи

Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи

Уже несколько дней родственники 24-летнего Юрия Блесникова из посёлка Курба Ярославской области не находят себе места. 15 июля он пришёл к своей сестре и рассказал ей, что встретил машину и вызвался помочь.

— Рядом с ним остановилась синяя легковушка, водитель попросил помощи, — рассказала сестра Юрия Блесникова. — Юра согласился помочь, сел в машину и куда-то уехал. С тех пор его никто больше не видел.

Юрий был одет в белое с коричневым воротником поло с короткими рукавами, джинсовые шорты по колено и бело-зелёные кроссовки. Из особых примет — шрам около лба.

Поисками молодого человека занимаются полицейские и волонтёры. Всех, кто может как-то помочь с поиском пропавшего молодого человека, родственники просят позвонить в полицию или поисково-спасательный отряд «ЯрСпас» по номеру +7 910 964-08-38.

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