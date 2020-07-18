«Сел в незнакомую машину и уехал»: в Ярославской области ищут 24-летнего парня

Уже несколько дней родственники 24-летнего Юрия Блесникова из посёлка Курба Ярославской области не находят себе места. 15 июля он пришёл к своей сестре и рассказал ей, что встретил машину и вызвался помочь.



— Рядом с ним остановилась синяя легковушка, водитель попросил помощи, — рассказала сестра Юрия Блесникова. — Юра согласился помочь, сел в машину и куда-то уехал. С тех пор его никто больше не видел.



Юрий был одет в белое с коричневым воротником поло с короткими рукавами, джинсовые шорты по колено и бело-зелёные кроссовки. Из особых примет — шрам около лба.

