В Ярославле в тройном ДТП пострадали пассажиры маршрутки

Вчера в Ярославле на площади Богоявления в восьмом часу вечера произошло ДТП с участием 81-й маршрутки.



— Микроавтобус «Мерседес» врезался в автомобиль «Ниссан-Альмера», — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — От удара легковушку отбросило, и она зацепила «Ниссан-Датсун».



В результате ДТП пострадали трое пассажиров маршрутки и водители легковых автомобилей. Их медики отправили на амбулаторное лечение.



— В маршрутке травмы получили две женщины и один мужчина, — сообщили в «Яргортрансе». — У последнего сломан нос.

