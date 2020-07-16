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В Ярославле в тройном ДТП пострадали пассажиры маршрутки

Стали известны подробности произошедшего

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ДТП произошло на площади Богоявления перед выездом на мост через Которосль

ДТП произошло на площади Богоявления перед выездом на мост через Которосль

Вчера в Ярославле на площади Богоявления в восьмом часу вечера произошло ДТП с участием 81-й маршрутки.

— Микроавтобус «Мерседес» врезался в автомобиль «Ниссан-Альмера», — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — От удара легковушку отбросило, и она зацепила «Ниссан-Датсун».

В результате ДТП пострадали трое пассажиров маршрутки и водители легковых автомобилей. Их медики отправили на амбулаторное лечение.

— В маршрутке травмы получили две женщины и один мужчина, — сообщили в «Яргортрансе». — У последнего сломан нос.

Несколькими часами раньше произошло ДТП на Юго-Западной окружной дороге — там столкнулись BMW, «Лада-Гранта» и «Волга-Сайбер».

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ДТПтранспорт
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