Пробка в обе стороны: на Юго-Западной окружной разбились три автомобиля. Есть пострадавшие

Утром 15 июля на Юго-Западной окружной дороге Ярославля произошло тройное ДТП. Столкнулись BMW, «Лада-Гранта» и «Волга-Сайбер». На месте уже работают врачи из бригады скорой помощи и реанимации.

— Тут двое пострадавших. Одного с сотрясением увезли, — рассказал очевидец аварии.

Из-за ДТП на улице Нефтяников на подъезде к пересечению с Большими Полянками собралась пробка в обе стороны. Так как авария случилась не больше часа назад, затор на этом участке дороги будет ещё долго, выбирайте пути объезда.