В Ярославле из окна на седьмом этаже выпал ребёнок

Происшествие случилось вечером 15 июля в Ярославле. Из окна квартиры на седьмом этаже выпал ребёнок, которому почти два года. На место вызвали медицину катастроф.



— Мальчик был в сознании, без видимых повреждений, — рассказали очевидцы.

На месте работают полицейские.

— Ребёнок госпитализирован с травмами, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В этом месяце это уже не первый случай. В Угличском районе из окна выпала пятилетняя девочка, в Ярославле с балкона выпал четырёхлетний малыш, в Рыбинском районе из окна квартиры выпала трёхлетняя девочка, четырёхлетний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже в Ярославле, трагедия произошла в Рыбинске — двухлетний малыш погиб, упав с шестого этажа.

