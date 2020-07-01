Мама была дома: в Рыбинском районе трёхлетняя девочка выпала из окна

Москитные сетки никогда не защитят малыша от падения. Они всегда не выдерживают. О чем родители часто забывают. А зря. Последствия такого полёта очень опасны. Даже если ребёнок выживет. Об этом подробнее можно почитать в интервью с нейрохирургом, которому не раз приходилось буквально собирать по частям выпавших из окон детей.

Что делать, если ребенок выпал из окна

Нейрохирург Дмитрий Шелкошвеев:

— Самая частая ошибка, которую допускают родители и очевидцы, — это попытка оказания самостоятельной немедицинской помощи выпавшему ребенку, когда пытаются унести его домой, сгибать и разгибать конечности, шею, пытаться диагностировать перелом или другое повреждение. Не стоит этого делать. Потому что возникает риск смещения отломков, более серьёзного повреждения внутренних органов, что может привести к летальному исходу. Самое лучшее — это немедленно вызвать скорую, на такие выезды они приезжают в течение нескольких минут. Можно лишь расстегнуть пострадавшему одежду, чтобы стало легче дышать. И, если есть рвота, аккуратно повернуть голову набок, освободить рот от рвотных масс.

